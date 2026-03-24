Gobierno de Estados Unidos Demanda venezolano a EEUU por deportación ilegal y exige 1.3 millones de dólares Neiyerver Adrian Leon Rengel está demandando al Gobierno de Estados Unidos por deportación ilegal a El Salvador y exige 1.3 millones de dólares.

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Un venezolano deportado por Estados Unidos el año pasado a una tristemente célebre prisión en El Salvador presentó una demanda el martes ante un tribunal federal solicitando 1.3 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

Neiyerver Adrian Leon Rengel, de 28 años, formaba parte de un grupo de casi 140 venezolanos enviados a El Salvador por la administración Trump, que los acusó de pertenecer a la banda venezolana Tren de Aragua (TdA).

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En su demanda, Leon Rengel afirma que fue "identificado erróneamente" como miembro de TdA, "se le negó repetidamente el debido proceso, fue encarcelado injustamente, engañado intencionalmente y, finalmente, enviado ilegalmente a El Salvador".

En el momento de su arresto en Texas, "la única justificación ofrecida por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) fue que sus tatuajes indicaban su pertenencia a TdA", señala la demanda.

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Leon Rengel pasó cuatro meses en la prisión CECOT, "donde las autoridades salvadoreñas lo sometieron a abusos físicos y psicológicos, humillaciones y degradación", indica la demanda. "Fue golpeado por los guardias, sometido a condiciones inhumanas y de hacinamiento, además de sufrir un trauma psicológico extremo, se le negó atención médica adecuada y permaneció detenido sin contacto con su familia ni con ningún abogado", dice el comunicado.

CECOT es una enorme prisión de máxima seguridad, pieza clave del intento de El Salvador por erradicar el narcotráfico en el país centroamericano.

CBS News, que entrevistó a Leon Rengel, informó que es el primer miembro del grupo de venezolanos deportados en demandar a Estados Unidos por daños y perjuicios.

Leon Rengel declaró a CBS que no le interesa regresar a Estados Unidos, sino simplemente limpiar su nombre.

Añadió que, al momento de su arresto, estaba solicitando el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, lo que lo protegería de la deportación, y que estaba a la espera de una audiencia ante un juez de inmigración.