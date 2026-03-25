demanda En dos días, Meta recibe dos condenas millonarias por exponer a menores y por funciones adictivas en sus plataformas Un tribunal de Nuevo México encontró culpable a la empresa tecnológica de tener fallas de seguridad en sus plataformas que dejaron expuestos a menores ante abusadores sexuales. Y esta mañana una corte en Los Ángeles declaró al gigante tecnológico de negligencia al implementar herramientas adictivas que perjudican la salud mental de los menores.

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El gigante tecnológico Meta recibió en menos de 48 horas dos fallos condenatorios en Estados Unidos en distintos casos que coinciden con los riesgos de sus plataformas para niños y adolescentes.

Este miércoles 25 de marzo de 2026, un jurado en California la declaró responsable —junto con Google— de perjudicar la salud mental de una joven usuaria cuando esta era menor de edad.

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En el tribunal de Los Ángeles se determinó que la plataforma de Instagram perteneciente a Meta y YouTube, de Google, fueron diseñadas de forma negligente y contribuyeron al deterioro de la salud mental de una joven identificada como Kaley, que en la actualidad tiene 20 años de edad.

El fallo ordenó el pago de 3 millones de dólares en daños, distribuidos en un 70% para Meta (2,1 millones) y un 30% para YouTube (900 mil dólares).

Los jurados concluyeron que ambas compañías debían saber que sus plataformas representaban riesgos para menores, y no advirtieron adecuadamente sobre esos peligros y diseñaron funciones que fomentan el uso compulsivo.

Entre esas funciones adictivas mencionaron el desplazamiento infinito, la reproducción automática de videos, las notificaciones constantes y los "me gusta".

La joven demandante comenzó a usar YouTube a los seis años y se unió a Instagram a los nueve, evadiendo restricciones familiares. Durante el juicio, afirmó que el uso intensivo de estas aplicaciones afectó su autoestima, sus relaciones personales y su desarrollo social.

El jurado también determinó que las empresas actuaron con "malicia, opresión o fraude", lo que abre la puerta a posibles daños punitivos adicionales, que podrían elevar significativamente la compensación.

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Un gran revés judicial a Meta

Apenas el martes 24 de marzo de 2026, la empresa tecnológica fue condenada a pagar millones de dólares por fallas en la protección de menores frente a explotación sexual.

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Un jurado en Nuevo México fue el que encontró a Meta responsable de exponer a menores ante depredadores sexuales en sus plataformas, incluyendo Facebook e Instagram, esto debido a las fallas de seguridad utilizadas con sus usuarios.

La sentencia impuso 375 millones de dólares en sanciones civiles, aunque el estado había solicitado hasta 2.200 millones.

El caso se originó tras una operación encubierta realizada en 2023 por la fiscalía encabezada por Raúl Torrez. En ella, se crearon perfiles falsos de menores de 14 años que rápidamente recibieron contenido sexual explícito y contactos de adultos, lo que derivó en procesos penales contra varios implicados.

El jurado, en Santa Fe, concluyó que la empresa engañó a los usuarios sobre la seguridad de su plataforma, permitió la proliferación de explotación sexual infantil e ignoró riesgos conocidos tanto de abuso como de salud mental.

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¿Meta pagará las condenas millonarias a las víctimas?

Tras ambos fallos judiciales, la empresa de Palo Alto dejó claro que no pagará de inmediato. En el caso de California, afirmó que discrepa del veredicto y evalúa sus opciones legales, mientras que en Nuevo México confirmó que apelará la condena de 375 millones de dólares, defendiendo que no es directamente responsable del contenido en sus plataformas.

Sin embargo, ambos veredictos podrían tener efectos mucho más amplios. El fallo en California fortalece la posición de más de mil demandas similares en curso, mientras que el de Nuevo México marca el primer veredicto de jurado en este tipo de casos contra Meta.

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Especialistas advierten que, aunque algunas multas puedan parecer menores frente al tamaño de estas compañías, el verdadero golpe judicial está en que los tribunales comiencen a exigir cambios en el diseño de las plataformas, lo que impactaría directamente su modelo de negocio.

En conjunto, los casos envían una señal clara: los jurados estadounidenses están cada vez más dispuestos a responsabilizar a las redes sociales por su papel en la salud mental y la seguridad de los menores de edad.