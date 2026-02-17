Nuevo México Nuevo México crea comisión de la verdad para investigar el rancho de Jeffrey Epstein por presunto abuso y trata La investigación busca determinar si el rancho de Jeffrey Epstein facilitó abuso de menores y trata en Nuevo México.

Video Caso Epstein y Reino Unido: Princesas Beatriz y Eugenia involucradas según archivos liberados

Los legisladores estatales de Nuevo México iniciaron el martes una investigación sobre la actividad pasada en un aislado rancho en el desierto donde el financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein alguna vez recibió invitados y si las autoridades locales hicieron la vista gorda.

Un panel bipartidista de cuatro representantes de la Cámara estatal investiga las acusaciones de que el rancho podría haber facilitado el abuso sexual y la trata de personas. Los legisladores de Nuevo México también quieren saber por qué Epstein no fue registrado como delincuente sexual tras declararse culpable en 2008 de solicita r servicios de prostitución a una menor de edad, y si hubo corrupción entre los funcionarios públicos.

PUBLICIDAD

La representante estatal demócrata Marianna Anaya de Albuquerque, miembro de la comisión de la verdad, instó a la gente durante una conferencia de prensa el martes a que presente información sobre cualquier abuso en el rancho vinculado a Epstein y otras personas que puedan haberlo cometido.

“Ese perpetrador no pudo actuar solo. No pudo dirigir una red de prostitución solo, no pudo cometer este tipo de delitos financieros solo. Por lo tanto, como comisión, sabemos que quienes los facilitaron también deben rendir cuentas, incluido el propio Estado, si es necesario”, dijo Anaya. “Si desean compartir información, estaremos aquí y trabajaremos con confidencialidad”.

Las revelaciones de vínculos con Epstein han llevado a la salida o destitución de varias personas de alto perfil en los últimos días.

En 1993, Epstein compró el extenso Zorro Ranch en Nuevo México al exgobernador demócrata Bruce King y construyó una mansión de 26,700 pies cuadrados en la cima de una colina con una pista de aterrizaje privada.

La propiedad fue vendida por los herederos de Epstein en 2023 —y las ganancias se destinaron a los acreedores— a la familia de Don Huffines, candidato republicano en Texas a la contraloría estatal. En una publicación en redes sociales sobre X, Huffines anunció que la propiedad ha cambiado su nombre a Rancho San Rafael en honor a un santo asociado con la sanación, y que su familia planea operar un retiro cristiano allí.

PUBLICIDAD

Huffines dijo que cualquier solicitud de acceso por parte de las autoridades sería atendida con cooperación inmediata y total.

Epstein se suicidó en una cárcel de Manhattan mientras esperaba el juicio en 2019, acusado de abusar sexualmente y traficar con docenas de niñas menores de edad.

Video Trump niega nexos con Epstein y Hillary Clinton pide audiencias públicas tras nuevos archivos



La presidenta de la Comisión de la Verdad y representante estatal de Santa Fe, Andrea Romero, ha dicho que varios sobrevivientes del abuso de Epstein han señalado que la actividad de tráfico sexual se extendió al rancho, que está a unas 35 millas (56 kilómetros) al sur de Santa Fe.

“Hemos escuchado años de acusaciones y rumores sobre las actividades de Epstein aquí. Pero, lamentablemente, las investigaciones federales no han logrado elaborar un registro oficial”, declaró Romero el martes. “Esta comisión de la verdad finalmente aclarará lo que necesitamos saber”.

Entre los miembros de la comisión también se encuentran el agente retirado del FBI y representante estatal republicano William Hall, de Aztec, y la ex fiscal de distrito y representante Andrea Reeb, de Clovis. Los legisladores de la Cámara de Representantes presentes votaron por unanimidad el lunes a favor de crear la comisión, con facultades de citación y un presupuesto de más de dos millones de dólares.

Nuevo México investigaba a Jeffrey Epstein

Si bien Epstein nunca enfrentó cargos en Nuevo México, la oficina del fiscal general del estado confirmó en 2019 que estaba investigando y había entrevistado a posibles víctimas que visitaron el rancho.

PUBLICIDAD

En 2023, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, ordenó una investigación sobre los negocios financieros utilizados por Epstein y sus obligaciones legales, lo que resultó en acuerdos con dos bancos que dedican 17 millones de dólares a la prevención de la trata de personas, según un portavoz de la oficina de Torrez.

FTA