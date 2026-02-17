Fátima Bosch

Fátima Bosch forcejea con equipo de seguridad por ayudar a hombre en Ecuador: esto pasó

La Miss Universe rompió el protocolo de seguridad para acercarse a un hombre de la tercera edad que, según reportes de medios locales, habría sufrido un accidente muy cerca de ella.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Fátima Bosch revela qué tiene tras desvanecerse en pleno desfile: ¿peligra salud de Miss Universe?

Fátima Bosch forcejeó con su equipo de seguridad por ayudar a un hombre de la tercera edad. Según reportes de medios locales, el adulto mayor sufrió un accidente muy cerca de ella durante su gira por Ambato, Ecuador, donde días antes se desvaneció.

Las imágenes del incidente fueron difundidas en redes sociales. En los videos se puede ver el instante en que el hombre cae en el interior de una fuente vacía y a la Miss Universe romper el protocolo de seguridad para auxiliarlo.

PUBLICIDAD

Más sobre Fátima Bosch

Fátima Bosch revela qué tiene tras desvanecerse en pleno desfile: ¿peligra salud de Miss Universe?
0:56

Fátima Bosch revela qué tiene tras desvanecerse en pleno desfile: ¿peligra salud de Miss Universe?

Univision Famosos
Fátima Bosch se desvanece en pleno desfile: video de lo que le pasó a la Miss Universe
0:50

Fátima Bosch se desvanece en pleno desfile: video de lo que le pasó a la Miss Universe

Univision Famosos
¿Fátima Bosch se burla del escándalo en Miss Universe? Publica video y hasta Ángela Aguilar reacciona
0:58

¿Fátima Bosch se burla del escándalo en Miss Universe? Publica video y hasta Ángela Aguilar reacciona

Univision Famosos
Bajan a Fátima Bosch de escenario ¿por bailar reggaeton?: el video que causa polémica 
0:57

Bajan a Fátima Bosch de escenario ¿por bailar reggaeton?: el video que causa polémica 

Univision Famosos
Fátima Bosch regresa a su tierra y hace llorar a un niño en medio de la polémica por Miss Universe
0:43

Fátima Bosch regresa a su tierra y hace llorar a un niño en medio de la polémica por Miss Universe

Univision Famosos
Fátima Bosch inicia su labor social y vive conmovedor momento en hospital infantil: "Tanto dolor"
3 mins

Fátima Bosch inicia su labor social y vive conmovedor momento en hospital infantil: "Tanto dolor"

Univision Famosos
Fátima Bosch reacciona cuando le dicen que su corona de Miss Universe fue “comprada”
0:52

Fátima Bosch reacciona cuando le dicen que su corona de Miss Universe fue “comprada”

Univision Famosos
Fátima Bosch, Miss Universe 2025, regresa a México y vive tenso momento
2 mins

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, regresa a México y vive tenso momento

Univision Famosos
Fátima Bosch estaría bajo investigación por demanda de Nawat Itsaragrisil: él la acusa de difamarlo
2 mins

Fátima Bosch estaría bajo investigación por demanda de Nawat Itsaragrisil: él la acusa de difamarlo

Univision Famosos
Fátima Bosch corta abruptamente un ‘live’ desde restaurante en medio de polémica: ¿qué pasó?
1:00

Fátima Bosch corta abruptamente un ‘live’ desde restaurante en medio de polémica: ¿qué pasó?

Univision Famosos

“¿Me permiten, por favor?”, se le escucha decir mientras rompe la cadena humana.

Fátima Bosch rompe protocolo en Ecuador.
Fátima Bosch rompe protocolo en Ecuador.
Imagen TikTok


Aunque en los videos resulta inaudible qué es lo que le dice Fátima Bosch al hombre, que es auxiliado por dos mujeres y elementos de seguridad, segundos más tarde solicita agua a su equipo y lo acaricia suavemente por la espalda.

Según reportes de usuarios de redes sociales, Fátima “no se fue hasta estar segura de que estaba bien” el hombre de la tercera edad.

@naye_boni52

Fátima demostrando que es una buena persona 🫶🏻 #fatimabosch #missuniverse #foryoupage #fyp #viralvideo @Fátima bosch

♬ love in the dark - favsoundds


Esta no es la primera vez que Fátima Bosch rompe el protocolo durante su mandado como Miss Universe.

En enero pasado, la originaria de Tabasco apareció descalza durante su visita a Guatemala durante su encuentro con los niños de la Fundación Margarita Tejada. Esta acción la llevó a ser comparada con Diana de Gales, quien en 1991 dejó de lado los protocolos oficiales para correr descalza junto a sus hijos en una actividad escolar.

Relacionados:
Fátima BoschPLN 26FamososCelebridades