Fátima Bosch Fátima Bosch forcejea con equipo de seguridad por ayudar a hombre en Ecuador: esto pasó La Miss Universe rompió el protocolo de seguridad para acercarse a un hombre de la tercera edad que, según reportes de medios locales, habría sufrido un accidente muy cerca de ella.



Video Fátima Bosch revela qué tiene tras desvanecerse en pleno desfile: ¿peligra salud de Miss Universe?

Fátima Bosch forcejeó con su equipo de seguridad por ayudar a un hombre de la tercera edad. Según reportes de medios locales, el adulto mayor sufrió un accidente muy cerca de ella durante su gira por Ambato, Ecuador, donde días antes se desvaneció.

Las imágenes del incidente fueron difundidas en redes sociales. En los videos se puede ver el instante en que el hombre cae en el interior de una fuente vacía y a la Miss Universe romper el protocolo de seguridad para auxiliarlo.

“¿Me permiten, por favor?”, se le escucha decir mientras rompe la cadena humana.

Fátima Bosch rompe protocolo en Ecuador. Imagen TikTok



Aunque en los videos resulta inaudible qué es lo que le dice Fátima Bosch al hombre, que es auxiliado por dos mujeres y elementos de seguridad, segundos más tarde solicita agua a su equipo y lo acaricia suavemente por la espalda.

Según reportes de usuarios de redes sociales, Fátima “no se fue hasta estar segura de que estaba bien” el hombre de la tercera edad.



Esta no es la primera vez que Fátima Bosch rompe el protocolo durante su mandado como Miss Universe.