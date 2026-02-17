Noticias

Juez impide deportación de alumno de Columbia detenido por participar en protestas pro Gaza

Mahdawi se vio envuelto en un proceso legal tras ser arrestado el año pasado, derivado de su participación activa en las movilizaciones estudiantiles contra el conflicto en la Franja de Gaza.

N+ Univision y Agencias picture
Por:N+ Univision y Agencias
Una magistrada de inmigración emitió un fallo decisivo que impide la deportación de Mohsen Mahdawi, estudiante de la Universidad de Columbia de origen palestino.

Tras conocerse el veredicto, el joven expresó a través de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) que la resolución representa una victoria para el derecho a la libre expresión y la búsqueda de la justicia frente a los intentos de intimidación.

El núcleo de la controversia legal giró en torno a un memorando presentado como prueba, presuntamente firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio. En dicho documento, se solicitaba la salida de Mahdawi del país bajo el argumento de que su activismo alimentaba sentimientos antisemitas y ponía en riesgo los procesos de paz en el Medio Oriente.

No obstante, la jueza Nina Froes puso en tela de juicio la legitimidad de dicho memorando, invalidando el argumento central que sostenía la solicitud de expulsión.

Del arresto a la amenaza de deportación

La cronología de los hechos se remonta a abril de 2025, cuando Mahdawi fue interceptado por las autoridades migratorias durante lo que debía ser una entrevista rutinaria para obtener su ciudadanía estadounidense.

Este arresto fue la consecuencia directa de su visibilidad en las protestas de 2023 en el campus neoyorquino. Aunque el gobierno de Donald Trump intentó catalogarlo como una "amenaza" para la política exterior de la nación, el estudiante logró recuperar su libertad semanas después de la detención inicial.

A pesar de este triunfo judicial para el joven nacido en un campo de refugiados en Cisjordania, el proceso podría no haber terminado definitivamente. La actual administración republicana aún conserva la facultad de apelar el fallo de la jueza Froes o, en su defecto, intentar estructurar un expediente alternativo para reiniciar el proceso de remoción.

Por ahora, el estatus legal del estudiante de Columbia permanece protegido por esta última sentencia.

NoticiasPalestinaDeportaciones