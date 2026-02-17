Avalancha en Nevada, California, deja varios esquiadores desaparecidos
La Oficina del Sheriff del Condado de Nevada, California, junto con el equipo de búsqueda y rescate del sheriff del condado de Nevada y las agencias aliadas, está respondiendo a un reporte de una avalancha en la zona de Castle Peak, ocurrida aproximadamente a las 11:30 horas de este martes.
Se ha informado que un grupo de esquiadores de travesía estuvo involucrado en el incidente, y varios de ellos se encuentran desaparecidos. "Este incidente está en desarrollo y proporcionaremos más detalles a medida que estén disponibles", informó la Oficina del Sheriff.
Información en desarrollo...
