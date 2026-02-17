Juegos Olimpicos Madonna envía mensaje a la patinadora Amber Glenn en los Juegos Olímpicos de Invierno, ¿qué le dijo? Madonna envía emotivo mensaje a Amber Glenn antes de su rutina con “Like a Prayer” en los Juegos Olímpicos Milán-Cortina 2026.

Video Como un rezo: la rutina de Amber Glenn en el programa corto

La patinadora artística estadounidense Amber Glenn recibió un video de la “Reina del Pop” deseándole suerte en la competencia individual de los Juegos Olímpicos de Invierno justo antes de interpretar su programa corto que está musicalizado con la canción de Madonna “Like a Prayer”.

Madonna vio un clip de Glenn patinando con su canción.

“Tengo que decirte que me dejó boquiabierta”, le dice Madonna a Glenn en el video. "Eres una patinadora increíble. Tan fuerte, tan hermosa, tan valiente. No puedo imaginar que no vayas a ganar. Así que solo quiero desearte buena suerte. Ve por ese oro".

Glenn se tapó la boca, sorprendida, mientras miraba. “Estoy en shock. Estoy completamente en shock”, comentó. "De verdad estoy temblando. Dios mío".

Si la llamada de Madonna fue un sueño, la rutina del martes por la noche fue una pesadilla.

Glenn cae al lugar 13 tras error en triple loop

Glenn tuvo un gran comienzo con un gran triple axel y una sólida combinación, pero hizo doble movimiento en un triple loop cerca del final del programa, y eso significó un elemento inválido y sin puntos. El error fue tan costoso que Glenn quedó en el 13er lugar de cara al programa libre del jueves por la noche, muy lejos de la contienda por esa medalla de oro.

Madonna no es la única celebridad de renombre que ha mostrado su apoyo a Glenn y a sus compañeras de equipo Alysa Liu e Isabeau Levito, quienes se han apoyado las “Blade Angels”. La superestrella del pop Taylor Swift puso la voz en off para un anuncio de NBC que las destaca.

Liu tuvo un programa corto mucho mejor y se ubicó tercera detrás de las japonesas Ami Nakai y Kaori Sakamoto. Levito estaba en octavo.

El tema de los derechos musicales se convirtió en un gran problema para las patinadoras y los patinadores artísticos durante los Juegos de Milán-Cortina. Varios tuvieron que intentar frenéticamente conseguir la aprobación de la música de sus programas a última hora, y algunos incluso se vieron obligados a cambiar sus rutinas por completo.

Video 'El último baile' de Mone Chiba pone a tres japonesas en el top 4



Glenn estuvo entre quienes tuvieron un problema.

Su programa libre está musicalizado con “The Return”, de Seb McKinnon, quien produce música bajo el nombre CLANN.

McKinnon afirmó que Glenn no tenía el permiso adecuado para usar la canción, aunque había formado parte de su programa durante los últimos dos años. Pero ambos hablaron por teléfono un par de días después y lograron arreglarlo.

“Me siento muy honrado de que Amber haya elegido mi música para su rutina, ¡y encima ganó el oro!”, expresó McKinnon. “Me alegra que las cosas se resolvieran de manera amistosa y que ambos defendamos la protección de los derechos de los artistas”.

A Glenn, conocida por hablar sin rodeos, le habían preguntado sobre los derechos musicales en la víspera de los Juegos Olímpicos. En ese momento dijo: “Si llego a recibir un mensaje de Madonna diciendo que no quiere que patine con su música, igual me emocionaré por recibir un mensaje de Madonna”.

Al final, Glenn obtuvo lo mejor de ambos mundos. “Tú eres un ícono y una leyenda para siempre”, dijo Glenn en respuesta al video de Madonna, “y gracias por apoyar a los atletas en sus iniciativas artísticas, y espero poder hacerle justicia a la canción.

