Oklahoma

Alerta por incendio en Oklahoma: autoridades piden evacuar a cientos de personas

Ante el avance del fuego, las autoridades piden a las personas que se encuentran cerca tomar precauciones y no acercarse a la zona de desastre.

El fuerte incendio forestal que se registra en el condado de Beaver, en Oklahoma, ha consumido más de 150,000 acres. Al respecto, el Departamento de Agricultura de Oklahoma dijo que todos trabajan arduamente debido al peligro que representa este incendio.

El fuego se extiende rápidamente por la ciudad, por lo que las autoridades piden a la gente no acercarse y tomar precauciones.

Se ha evacuado a cientos de personas entre Oklahoma y Kansas.

Los fuertes vientos de más de 100 km/hr han avivado los incendios en Oklahoma, pero también en Kansas, Texas y Colorado, incluso en este último, la poca visibilidad por el humo provocó hoy una carambola de autos con al menos 3 muertos y decenas de personas heridas.

Ante el avance del fuego, los agricultores intentan proteger a su ganado.

Gobernador promete ayuda

El gobernador de Oklahoma, Kevin Sttit, informó que desde el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado recibe información sobre la respuesta en curso a los incendios forestales.

Permanezco en estrecha coordinación con los Servicios Forestales de Oklahoma, la Gestión de Emergencias de Oklahoma y los servicios de emergencia locales mientras trabajan rápidamente para contener los incendios forestales que afectan a los condados de Beaver y Texas.
