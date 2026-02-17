muertos Choque masivo en la interestatal 25 en Colorado hoy: Al menos 4 muertos y 29 heridos Choque múltiple en la I-25 en Colorado deja 4 muertos y 29 hospitalizados; polvo y fuertes vientos redujeron la visibilidad.

Cuatro personas murieron el martes en un choque múltiple en el que estuvieron involucrados más de 30 vehículos, incluidos seis camiones, en una interestatal de Colorado, después de que nubes de polvo dificultaron la visibilidad de los conductores, informaron las autoridades.

La Patrulla Estatal de Colorado indicó que el polvo levantado por fuertes vientos provocó condiciones de baja visibilidad en el momento del choque múltiple en la Interestatal 25, al sur de Pueblo, alrededor de las 10 de la mañana. Señaló que los conductores tenían “ poca o ninguna visibilidad”.

La patrulla informó que 29 personas fueron trasladadas al hospital, pero no se conoció la gravedad de sus lesiones.

La causa del choque aún se investiga. La falta de visibilidad se considera como uno de los factores del accidente, pero también podrían haber intervenido otros, manifestó la agente Sherri Méndez, portavoz de la patrulla.

La mitad oriental de Colorado estaba siendo azotada por fuertes vientos el martes, que, combinados con el clima cálido y condiciones muy secas, también han elevado el riesgo de incendios forestales y provocados retrasos de vuelos en el aeropuerto de Denver.

La autopista I-25 permanece cerrada en sentido norte a la altura del kilómetro 93 y en sentido sur en el kilómetro 94, informó la patrulla estatal. Personal de emergencia trabaja en la zona y hasta el momento no hay un horario definido para reabrir la circulación.

Los conductores están siendo desviados por la vía de servicio para sortear el bloqueo. Las autoridades pidieron extremar precauciones ante la presencia de polvo y ráfagas intensas de viento que reducen la visibilidad en el área.

El Servicio Meteorológico Nacional en Pueblo advirtió sobre la posibilidad de fuertes vientos de polvo en las llanuras, donde las ráfagas podrían alcanzar los 105 km/h. Las zonas montañosas podrían experimentar ráfagas de al menos 137 km/h, indicó.

Hasta el mediodía, el sistema hospitalario informó que el Centro Médico UCHealth Parkview había recibido a 13 pacientes. No se proporcionó información sobre sus lesiones.

