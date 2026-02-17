Elpidio Reyna, detenido en Sinaloa, México, se declara culpable de agredir a un agente federal durante protesta contra ICE
Elpidio Reyna figuraba en la lista de buscados del FBI desde el 7 de junio, cuando presuntamente lanzó bloques de concreto a vehículos federales que transitaban por el bulevar Alondra en Paramount.
Un hombre de Compton se declaró este martes 17 de febrero culpable de agredir y herir a un agente federal durante un motín contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE) el año pasado en Paramount.
El acusado, Elpidio Reyna, de 41 años, arrojó trozos de concreto contra vehículos gubernamentales que pasaban, impactando a uno de ellos e hiriendo a un agente que se encontraba en el interior.
Detenido en México
El hombre había sido detenido inicialmente por las autoridades mexicanas en el estado de Sinaloa. Sin embargo, tras negociaciones, el hombre de Compton accedió a entregarse al FBI.
Reyna ha estado bajo custodia federal desde julio de 2025. “Este acusado podría haber matado fácilmente a un agente federal o a un transeúnte inocente”, dijo citado en un comunicado el primer fiscal adjunto de los Estados Unidos, Bill Essayli.
Como aprendió por las malas, la violencia contra las fuerzas del orden no está amparada por la Constitución y se le aplicará justicia con celeridad. Quienes participen en actos de violencia similares serán arrestados, acusados y, finalmente, condenados en un tribunalEl primer fiscal adjunto de los Estados Unidos, Bill Essayli
Podría pasar hasta 20 años en prisión
El juez de distrito de los Estados Unidos, Fernando L. Aenlle-Rocha, programó una audiencia de sentencia para el 7 de agosto, momento en el que Reyna enfrentará hasta 20 años de prisión federal.
