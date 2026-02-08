Papa León XIV Vaticano descarta visita del papa León XIV a Estados Unidos en 2026 Muchos fieles y publicaciones católicas habían especulado con una posible visita de León XIV a su país natal este 2026. Algunos, incluso, llegaron a hablar de una posible visita conjunta a EEUU y México.

El papa León XIV no visitará Estados Unidos este 2026, aclaró este domingo el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, rechazando los rumores sobre un viaje del papa a su país natal en su primer año de pontificado, algo que muchos fieles anticipaban, asociándolo a una posible visita a Naciones Unidas, en Nueva York, o por el 250 aniversario de la independencia.

Algunos fieles habían especulado incluso con la posibilidad de que hiciera una visita conjunta a EEUU y México, un país al que ha mostrado interés en visitar pronto, para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe.

Expertos en el Vaticano destacan que el papa León XIV, aunque estadoundiense natural de Chicago, ha querido proyectar una identidad más global. De hecho, en su primera aparición pública cuando lo eligieron papa habló en italiano, e incluso en español, pero nunca en su inglés natal.

Sin embargo, se espera que el Vaticano anuncie próximamente un viaje del papa a varios países de Áfica después de Semana Santa. Varias publicaciones y líderes católicos españoles han dicho tambien que el pontífice quiere visitar España este año.

Del mismo modo, los obispos de Perú han dicho que esperan una visita papal en algún momento de 2026, ya que León XIV estuvo más de dos décadas en ese país como misionero y obispo.

Viajes de pontífices a EEUU

Varios papas han visitado Estados Unidos, desde el papa Pablo VI, en octubre de 1965, en un viaje que incluyó una visita a Naciones Unidas, hasta Juan Pablo II, quien estuvo varias veces en el país, como una gira por el Este en 1979, una visita por el 50 aniversario de la ONU en 1995 y otro viaje a Missouri en 1999.

El papa Benedicto XVI tambió visitó el país en abril de 2008 y celebró su cumpleaños 81 en la Casa Blanca, junto a al entonces presidente George W. Bush.

Por último, el papa Francisco estuvo en Estados Unidos en septiembre de 2015 para una canonización y también se dirigió al Congreso y a la Asamblea General de Naciones Unidas.

