Clima ¿En dónde hay aviso de clima invernal para mañana miércoles en EEUU? Este es el pronóstico, según el NWS El NWS señaló en dónde se pronostica clima invernal; aquí habrá frío mañana, miércoles 4 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) mantiene y ha emitido varios avisos de clima invernal que impactarán distintas regiones de Estados Unidos este miércoles, 4 de febrero de 2026; en N+ Univision te compartimos cómo será el pronóstico.

Las alertas incluyen acumulaciones de nieve, formación de hielo y ráfagas de viento que podrían complicar los desplazamientos, más durante las horas pico.

En el sur y centro de Oregón, el NWS de Medford mantiene un aviso vigente desde las 4:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. (hora del Pacífico) del miércoles para zonas por encima de los 5,000 pies de elevación.

Se esperan acumulaciones de nieve de entre 7 y 10 pulgadas de nieve en áreas como Crater Lake National Park y Diamond Lake. Además, podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora en zonas altas y expuestas. Las carreteras 138, 230 y 62 figuran entre las más afectadas.

Otros avisos similares están activos en las Cascadas de los condados de Lane, Marion y Linn, así como en las laderas orientales de la cordillera, donde se prevén entre 4 y 9 pulgadas de nieve.

Las autoridades recomiendan consultar el estado de las vías a través del sistema 511 o en plataformas oficiales de tránsito antes de salir.

Nieve y posible capa de hielo

En el noreste del país, el NWS de Gray activó un aviso desde la 1:00 p.m. del martes hasta las 4:00 a.m. del miércoles para regiones del suroeste y centro de Maine, así como amplias zonas de New Hampshire.

El pronóstico contempla acumulaciones de entre 3 y 5 pulgadas de nieve. En el sur de New Hampshire también podría formarse una ligera capa de hielo, lo que puede aumentar el riesgo de accidentes viales durante la noche del martes.

Nueva York, Connecticut, Massachusetts y Vermont tienen alerta

En el estado de Nueva York emitieron avisos que estarán vigentes desde la mañana o el mediodía del martes hasta la madrugada del miércoles.

En sectores como los Catskills orientales, el valle de Mohawk y zonas cercanas a las Adirondacks del sur, se prevén acumulaciones de nieve que oscilan entre media pulgada y hasta 3.5 pulgadas en áreas elevadas, además de una fina capa de hielo.

También hay alertas activas en partes del noroeste de Connecticut, el oeste de Massachusetts y el sur de Vermont, donde se esperan entre 1 y 4 pulgadas de nieve, con posible mezcla de aguanieve y lluvia helada.

Las condiciones peligrosas podrían impactar el tránsito nocturno del martes y el desplazamiento matutino del miércoles.

Por su parte, en el sureste de Alaska, el NWS de Juneau advirtió sobre varias rondas de nevadas hasta mitad de semana.

En la ciudad y distrito de Yakutat, el aviso estará vigente desde las 3:00 p.m. del martes hasta el mediodía del miércoles (hora de Alaska). Se prevén acumulaciones de entre 5 y 8 pulgadas, aunque podrían ser mayores si la banda de nieve más intensa se desplaza hacia el norte.

