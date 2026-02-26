Clima

Nueva advertencia de tormenta invernal en EEUU: en estas zonas hay vigilancia para mañana viernes

El clima invernal continuará en EEUU; te compartimos en dónde hay vigilancia de tormenta invernal para que tomes tus previsiones

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Clima de hoy Estados Unidos 26 de febrero de 2026: De nieve a tormentas, el sistema frontal avanza hacia el sur

En Estados Unidos hay vigilancia por una nueva tormenta invernal en varias zonas, en N+ Univision te compartimos dónde, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

El Servicio Meteorológico Nacional Fairbanks informó que permanece vigente una vigilancia de tormenta invernal para la costa oriental del mar de Beaufort desde el viernes por la mañana hasta el lunes por la mañana.

Las zonas afectadas incluyen comunidades como Kaktovik, Point Thomson y Flaxman Island. Se pronostican:

  • Posibles condiciones de ventisca.

  • Acumulaciones significativas de nieve.
  • Vientos de hasta 65 mph (más de 100 km/h).
  • Visibilidad reducida a menos de 1/4 de milla.
  • Las autoridades advierten que los viajes podrían verse severamente afectados y que los fuertes vientos podrían provocar cortes de energía.

Seguirá caída de nieve en EEUU

En la costa central del mar de Beaufort, incluyendo Deadhorse y Prudhoe Bay, la vigilancia estará vigente desde el viernes por la mañana hasta el sábado por la mañana, con ráfagas de hasta 50 mph y posibles ventiscas que limitarán la visibilidad.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional de Omaha monitorea la posibilidad de dos rondas de clima invernal entre el domingo y el martes. El pronóstico contempla probabilidad de nieve entre 20% y 40% el domingo, una segunda ronda entre lunes por la tarde y martes con mezcla de lluvia y nieve y descenso de temperaturas.

En cuanto a Nueva York, tras la nevada histórica que dejó más de dos pies de acumulación en partes de la ciudad esta semana, la combinación de nieve ligera y temperaturas bajo cero generó carreteras resbaladizas y formación de hielo negro durante la mañana del miércoles.

Video Nieve Nueva York y Boston: transporte y clases presenciales afectadas. Muere joven en Rhode Island


