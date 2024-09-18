La policía de Kentucky da por terminada la larga búsqueda del sospechoso del tiroteo en la I-75 tras el hallazgo de un cadáver

Video ¿Por qué no han encontrado al sospechoso del tiroteo en carretera de Kentucky? Tiene entrenamiento militar

La policía de Kentucky informó este miércoles que cree haber hallado el cuerpo del sospechoso del tiroteo en una carretera interestatal que dejó cinco heridos a inicios de mes.

El coronel Phillip Burnett dijo que consideran que el cadáver pertenece a Joseph Couch, de Woodbine, Kentucky.

Burnett dijo que los accesorios encontrados con el cuerpo les han llevado a concluir que es él, por lo que dieron por terminada la búsqueda, que se extendió por más de 10 días.

El cuerpo fue localizado en las inmediaciones de la salida de la interestatal 75 donde se produjo el tiroteo del 7 de septiembre, cerca de London, una ciudad de unos 8,000 habitantes a unas 75 millas al sur de Lexington.

Los investigadores estaban trabajando para identificar el cuerpo, dijo anteriormente en una publicación en las redes sociales la policía estatal.

¿Cómo fue el tiroteo en la interestatal I-75 de Kentucky?

Una docena de vehículos fueron alcanzados cuando el tirador efectuó entre 20 y 30 disparos cerca de una salida de la interestatal, creando una escena caótica el pasado 7 de septiembre.

Las autoridades acudieron rápidamente al lugar de los hechos tras ser alertadas sobre las 17:30. Las cinco víctimas sobrevivieron al ataque, pero algunas sufrieron heridas graves.

Tras enviar el mensaje de texto en el que juraba “matar a mucha gente” antes del ataque, Couch envió otro en el que decía: “Después me suicidaré”, afirman los investigadores en la declaración jurada.

El documento no describe la relación entre Couch y la mujer que recibió los mensajes de texto. Sin embargo, Couch y la mujer tienen un hijo juntos pero nunca estuvieron casados, según un abogado que manejó el acuerdo de custodia de la pareja y su hijo nacido en 2016.

Los equipos de búsqueda encontraron el vehículo abandonado de Couch cerca de la escena del crimen y un arma semiautomática que los investigadores creen que se utilizó en el tiroteo.

Una bolsa de lona de estilo militar que se encontró tenía escrito a mano “Couch” con rotulador, y también se encontró un teléfono que se cree que era de Couch pero al que le habían quitado la batería.

Según las autoridades, Couch compró el arma AR-15 y unos 1,000 cartuchos de munición en una armería horas antes del tiroteo.

La búsqueda del sospechoso del tiroteo de Kentucky causó afectaciones a las escuelas

El tiroteo en la autopista llevó a las autoridades a cerrar algunas escuelas y cambiar a la enseñanza virtual durante varios días, mientras las autoridades advertían a los residentes de la zona que estuvieran alerta.

Las escuelas reabrieron este martes con seguridad policial adicional en el condado donde se produjo el tiroteo.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, ha calificado el tiroteo de “acto de violencia y maldad”.

La búsqueda de Joseph Couch, el peligroso hombre en el centro de una cacería humana

Couch tenía antecedentes militares en la Reserva del Ejército. El Ejército de Estados Unidos dijo que sirvió de 2013 a 2019 como ingeniero de combate. Era soldado raso cuando se fue y no tenía despliegues.

La búsqueda de Couch se centró en una zona densamente boscosa a unas 8 millas al norte de Londres que un oficial de la policía estatal describió como “caminar en una selva”.

Ayudados por helicópteros y drones, los equipos de búsqueda sobre el terreno se enfrentaron a acantilados, sumideros, cuevas, cursos de agua y maleza espesa.

Las autoridades afirmaron que recibieron un aluvión de pistas del público y que siguieron cada una de ellas. Cuando se suspendió la búsqueda sobre el terreno por la noche, se desplegaron agentes especialmente entrenados en lugares estratégicos del bosque para impedir que el pistolero se escabullera de la zona.

El martes, las autoridades informaron de que estaban retirando a los buscadores del bosque para reforzar las patrullas en las comunidades cercanas con la esperanza de calmar los temores de los residentes.

La policía había recibido más de 400 pistas desde el tiroteo, la mayoría de las cuales apuntaban a zonas fuera del extenso bosque en el que se centraba la búsqueda.

