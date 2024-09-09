Cambiar Ciudad
Tiroteos

Tercer día infructuoso de búsqueda del sospechoso del tiroteo en una autopista de Kentucky

Los investigadores han estado peinando miles de acres en la escarpada y montañosa zona cercana a London, una pequeña ciudad de unos 8,000 habitantes situada a unas 75 millas al sur de Lexington.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video ¿Por qué no han encontrado al sospechoso del tiroteo en carretera de Kentucky? Tiene entrenamiento militar

En su tercer día de búsqueda las autoridades aún no encuentran a Joseph Couch, el hombre sospechoso de abrir fuego en una autopista en Kentucky el sábado.

“La búsqueda continúa. $15,000 de recompensa por información que conduzca a un arresto”, publicó en Facebook la oficina del sheriff del condado de Laurel.

PUBLICIDAD

Las autoridades también compartieron en redes sociales una fotografía de la “vasta área” donde están buscando al sospechoso.

El tirador de Kentucky prometió “matar a mucha gente”, según una orden judicial

Couch, de 32 años, envió un mensaje de texto jurando “matar a mucha gente” menos de 30 minutos antes de disparar y herir a cinco personas en la Interestatal 75, dijeron las autoridades en una orden de arresto.

“Voy a matar a mucha gente. Bueno, al menos a intentarlo”, escribió Couchen el mensaje de texto, según la declaración jurada presentada ante el tribunal. En otro mensaje de texto, Couch escribió: “Después me suicidaré”, dice la declaración jurada.

Más sobre Tiroteos

Desempleado y aficionado a los videojuegos: lo que se sabe del autor del tiroteo en un centro de ICE en Dallas
5 mins

Desempleado y aficionado a los videojuegos: lo que se sabe del autor del tiroteo en un centro de ICE en Dallas

Estados Unidos
Qué se sabe del tiroteo en un centro de ICE en Dallas que dejó un inmigrante muerto
7 mins

Qué se sabe del tiroteo en un centro de ICE en Dallas que dejó un inmigrante muerto

Estados Unidos
Al menos un inmigrante muerto y dos heridos en un tiroteo en un centro de ICE en Dallas
6 mins

Al menos un inmigrante muerto y dos heridos en un tiroteo en un centro de ICE en Dallas

Estados Unidos
Cómo arrestaron a Tyler Robinson, el sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk
3 mins

Cómo arrestaron a Tyler Robinson, el sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk

Estados Unidos
Revelan los audios al 911 del tiroteo en el que murió Charlie Kirk
1:56

Revelan los audios al 911 del tiroteo en el que murió Charlie Kirk

Estados Unidos
En un minuto: La Casa Blanca nombra a aliado de Kennedy Jr. como director interino de los CDC
1:22

En un minuto: La Casa Blanca nombra a aliado de Kennedy Jr. como director interino de los CDC

Estados Unidos
Universidad de Villanova dice que el reporte de un tiroteo en el campus fue un "cruel engaño"
2 mins

Universidad de Villanova dice que el reporte de un tiroteo en el campus fue un "cruel engaño"

Estados Unidos
Qué revelan los nuevos documentos sobre el tiroteo en la escuela de Uvalde publicados tras larga batalla legal
4 mins

Qué revelan los nuevos documentos sobre el tiroteo en la escuela de Uvalde publicados tras larga batalla legal

Estados Unidos
Tiroteo en Montana: continúa prófugo el exsoldado sospechoso de matar a cuatro personas en un bar
4 mins

Tiroteo en Montana: continúa prófugo el exsoldado sospechoso de matar a cuatro personas en un bar

Estados Unidos
Quería atacar la oficina de la NFL y alegaba tener secuelas de haber sido jugador: qué se sabe del autor del tiroteo en Nueva York
5 mins

Quería atacar la oficina de la NFL y alegaba tener secuelas de haber sido jugador: qué se sabe del autor del tiroteo en Nueva York

Estados Unidos

La declaración jurada, escrita por el capitán Richard Dalrymple de la Oficina del Sheriff del Condado de Laurel, dijo que antes de que las autoridades recibieran el primer informe del tiroteo alrededor de las 5:30 pm del sábado, un despachador en el condado de Laurel recibió una llamada de una mujer que les dijo que Couch le había enviado los mensajes de texto a las 5:03 pm.

El Lexington Herald-Leader identificó a la mujer a la que Couch envió los mensajes de texto como su exesposa. La declaración jurada no describe la relación entre Couch y la mujer que recibió los mensajes.

En respuesta a esa llamada, la policía inició un rastreo del teléfono móvil de Couch, pero la localización no se recibió hasta las 6:53 p.m, según la declaración jurada, casi 90 minutos después del tiroteo en la autopista.

La declaración jurada acusa a Couch de cinco cargos de tentativa de asesinato y de agresión en primer grado.

PUBLICIDAD

La difícil búsqueda de Joseph Couch en un área boscosa

El domingo, las fuerzas del orden registraron una zona cercana al lugar donde se encontró el vehículo de Couch, cerca de la I-75. Allí encontraron una bolsa de lona verde de tipo militar y numerosos casquillos de bala.

A poca distancia, encontraron un rifle Colt AR-15 con un sitio montado en el arma y varios cargadores adicionales. La bolsa de lona tenía escrito a mano con rotulador negro “Couch”.

Los buscadores han estado peinando miles de acres en la escarpada y montañosa zona cercana a London, una pequeña ciudad de unos 8,000 habitantes situada a unas 75 millas al sur de Lexington.

Scottie Pennington, policía estatal y portavoz de London, dijo que se han enviado agentes de todo el estado para ayudar en la búsqueda, que se ha centrado en una zona remota a unas ocho millas al norte de London. Describió la extensa zona de búsqueda como “caminar en una selva” con machetes necesarios para cortar a través de matorrales.

“Tenemos lechos de acantilados. Tenemos sumideros. Tenemos cuevas”, dijo Pennington el lunes. “Tenemos alcantarillas que pasan por debajo de la interestatal. Tenemos arroyos y ríos y la densa maleza”.

Las autoridades prometieron mantener su implacable persecución en la zona densamente boscosa mientras los residentes locales se preocupaban por dónde podría aparecer el tirador la próxima vez.

“No vamos a abandonar hasta que le pongamos las manos encima”, dijo el sheriff del condado de Laurel, John Root.

Mira también:

Video Madre del presunto autor del tiroteo en Georgia asegura que llamó a la escuela para advertir del ataque
Relacionados:
TiroteosTiroteos masivos Búsquedabúsqueda de personasSospechosoEstados Unidos de AméricaKentucky

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD