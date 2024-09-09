Tercer día infructuoso de búsqueda del sospechoso del tiroteo en una autopista de Kentucky

Video ¿Por qué no han encontrado al sospechoso del tiroteo en carretera de Kentucky? Tiene entrenamiento militar

En su tercer día de búsqueda las autoridades aún no encuentran a Joseph Couch, el hombre sospechoso de abrir fuego en una autopista en Kentucky el sábado.

“La búsqueda continúa. $15,000 de recompensa por información que conduzca a un arresto”, publicó en Facebook la oficina del sheriff del condado de Laurel.

Las autoridades también compartieron en redes sociales una fotografía de la “vasta área” donde están buscando al sospechoso.

El tirador de Kentucky prometió “matar a mucha gente”, según una orden judicial

Couch, de 32 años, envió un mensaje de texto jurando “matar a mucha gente” menos de 30 minutos antes de disparar y herir a cinco personas en la Interestatal 75, dijeron las autoridades en una orden de arresto.

“Voy a matar a mucha gente. Bueno, al menos a intentarlo”, escribió Couchen el mensaje de texto, según la declaración jurada presentada ante el tribunal. En otro mensaje de texto, Couch escribió: “Después me suicidaré”, dice la declaración jurada.

La declaración jurada, escrita por el capitán Richard Dalrymple de la Oficina del Sheriff del Condado de Laurel, dijo que antes de que las autoridades recibieran el primer informe del tiroteo alrededor de las 5:30 pm del sábado, un despachador en el condado de Laurel recibió una llamada de una mujer que les dijo que Couch le había enviado los mensajes de texto a las 5:03 pm.

El Lexington Herald-Leader identificó a la mujer a la que Couch envió los mensajes de texto como su exesposa. La declaración jurada no describe la relación entre Couch y la mujer que recibió los mensajes.

En respuesta a esa llamada, la policía inició un rastreo del teléfono móvil de Couch, pero la localización no se recibió hasta las 6:53 p.m, según la declaración jurada, casi 90 minutos después del tiroteo en la autopista.

La declaración jurada acusa a Couch de cinco cargos de tentativa de asesinato y de agresión en primer grado.

La difícil búsqueda de Joseph Couch en un área boscosa

El domingo, las fuerzas del orden registraron una zona cercana al lugar donde se encontró el vehículo de Couch, cerca de la I-75. Allí encontraron una bolsa de lona verde de tipo militar y numerosos casquillos de bala.

A poca distancia, encontraron un rifle Colt AR-15 con un sitio montado en el arma y varios cargadores adicionales. La bolsa de lona tenía escrito a mano con rotulador negro “Couch”.

Los buscadores han estado peinando miles de acres en la escarpada y montañosa zona cercana a London, una pequeña ciudad de unos 8,000 habitantes situada a unas 75 millas al sur de Lexington.

Scottie Pennington, policía estatal y portavoz de London, dijo que se han enviado agentes de todo el estado para ayudar en la búsqueda, que se ha centrado en una zona remota a unas ocho millas al norte de London. Describió la extensa zona de búsqueda como “caminar en una selva” con machetes necesarios para cortar a través de matorrales.

“Tenemos lechos de acantilados. Tenemos sumideros. Tenemos cuevas”, dijo Pennington el lunes. “Tenemos alcantarillas que pasan por debajo de la interestatal. Tenemos arroyos y ríos y la densa maleza”.

Las autoridades prometieron mantener su implacable persecución en la zona densamente boscosa mientras los residentes locales se preocupaban por dónde podría aparecer el tirador la próxima vez.

“No vamos a abandonar hasta que le pongamos las manos encima”, dijo el sheriff del condado de Laurel, John Root.

