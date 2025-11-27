¿Listo para ir de compras? Estos son los horarios de las tiendas más populares este ‘Black Friday’

Video Cinco recomendaciones para proteger tu bolsillo durante las compras de fin de año

El ‘Black Friday’ o Viernes Negro se ha convertido en una especie de anacronismo en la era del comercio electrónico.

El día después de Acción de Gracias marca el inicio oficial de la temporada de compras navideñas, pero los minoristas ya han pasado semanas inundando sus sitios web y los buzones de correo electrónico de los clientes con ofertas anticipadas del 'Black Friday'.

Aunque las tendencias de ventas han estado cambiando, las mejores ofertas aún pueden encontrarse desde el 'Black Friday' hasta el 'Cyber Monday'. Eso puede ser especialmente cierto para los artículos costosos, la mercancía de temporada y los productos más modernos y populares.

Sin embargo, los defensores del consumidor señalan que los grandes descuentos no son una oportunidad que se presenta solo una vez al año. Aconsejan a los compradores comparar precios, investigar el historial de precios y leer la letra pequeña para asegurarse de que realmente están comprando lo que querían a un buen precio.

Algunos minoristas están ofreciendo exclusivas para atraerlos a las tiendas. Varios comercios que estuvieron cerrados en Acción de Gracias reabren temprano el viernes, mientras los minoristas trabajan para impulsar la temporada de compras navideñas.

Aquí están los horarios del ‘Black Friday’ para algunas cadenas nacionales destacadas.

A esta hora abrirán algunos comercios minoristas, mayoristas y tiendas departamentales

Best Buy

Las tiendas de electrónicos Best Buy estarán abiertas de 6:00 am a 10:00 pm.



Costco

Las tiendas Costco abrirán a las 9:00 am para miembros exclusivos y a partir de las 10:00 am para el resto de los miembros.



Dick’s Sporting Goods

Dick’s Sporting Goods indica que sus tiendas estarán abiertas de 6:00 am a 10:00 pm para el ‘Black Friday’, pero señala en su sitio web que los horarios pueden variar según la ubicación y recomienda consultar con la tienda local.



Home Depot

Las tiendas Home Depot abrirán a las 6:00 am y cerrarán en su horario regular. Las horas específicas de cierre pueden variar según la tienda.



JCPenney

Las tiendas JCPenney abrirán desde a las 5:00 am este viernes 28 de noviembre.



Kohl’s

La mayoría de las tiendas Kohl’s abrirán a las 5:00 am para los compradores más madrugadores.



Lowe’s

Lowe’s abrirá a partir de las 6:00 am y las tiendas cerrarán en su horario regular.



Macy’s

Las tiendas Macy's estarán abiertas de 6:00 am a 10:00 pm. Los horarios varían según la ubicación.



Sam's Club

Las tiendas Sam's Club estarán abiertas a las 8:00 am para los miembros 'Plus' y a partir de las 9:00 am para el resto de sus afiliados. Las tiendas cerrarán a las 8:00 de la noche.



Target

Las tiendas Target abrirán a las 6:00 am y cerrarán en su horario habitual.



Walmart

Las tiendas Walmart abrirán desde las 6:00 am y el horario de cierre puede variar en algunas sucursales.



TJ Maxx, Marshall's y HomeGoods

Un portavoz de la empresa dijo a USA TODAY que la mayoría de las tiendas TJ Maxx, Marshall's y HomeGoods estarán abiertas de 7:00 am a 10:00 pm este ‘Black Friday’.

El horario de las tiendas puede variar según la ubicación, por lo que se recomienda a los clientes que consulten los sitios web de las tiendas para obtener detalles sobre una ubicación específica.



Servicios que vuelven a sus horarios habituales después de ‘Thanksgiving’

El Día de Acción de Gracias es un feriado federal, lo que significa que fue establecido por el Congreso y garantiza un día libre para los empleados federales.

Por ello, las oficinas de gobierno, las oficinas de correos, las cortes, bibliotecas y las escuelas permanecieron cerradas este jueves por el 'Thanksgiving'.

Sin embargo, este viernes vuelven a sus horarios habituales.

También los bancos y mercados de valores retomarán actividades este viernes 28 de noviembre en sus horarios normales.

Los servicios de mensajería reanudarán operaciones aunque es posible que haya retraso en los envíos debido a la gran cantidad de comprar por internet en este ‘Black Friday’.

