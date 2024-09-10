Lo que sabemos de Joseph Couch, el peligroso hombre en el centro de una cacería humana

Video Armado y considerado peligroso: lo que se sabe del sospechoso del tiroteo en una carretera de Kentucky

Después de tres días de intensa busqueda las autoridades aún no han logrado capturar al hombre sospechoso de abrir fuego en la autopista I-75 en Kentucky hiriendo a cinco personas, menos de 30 minutos después de enviar un mensaje de texto prometiendo “matar a mucha gente”, según dijeron las autoridades quienes lo consideran armado y peligroso.

“ Voy a matar a mucha gente. Bueno, al menos lo intentaré”, escribió Joseph Couch, de 32 años, en el mensaje de texto enviado a una mujer que posteriormente fue identificada por el Lexington Herald-Leader como su exesposa.

Qué se sabe de Joseph Couch

Según la Oficina del Sheriff del condado de Laurel, Couch es un residente del condado de Whitley.

Couch vivió recientemente en Woodbine, una pequeña comunidad a unas 20 millas al sur del lugar del tiroteo. Un empleado de una tienda de armas en London, Centre Target Firearms, informó a las autoridades que Couch compró un AR-15 y 1,000 cartuchos de munición horas antes del tiroteo, según la declaración jurada.

Joe Arnold, gerente de la tienda de armas, declinó hacer comentarios el lunes. Dijo que no quería interferir con la investigación.

"Nos encantaría que lo encontraran y lo procesaran con todo el peso de la ley", dijo Arnold a AP.

Según registros judiciales, Couch ya había tenido varios enfrentamientos con la ley. Aún así, las autoridades dijeron en una conferencia de prensa el domingo que no había nada que sugiriera que el sospechoso pudiera hacer lo que hizo en la I-75 el sábado.

“Revisé un historial criminal en todo el estado; es mínimo”, dijo el domingo la fiscal del Commonwealth, Jackie Steele. “ No había nada en su historial criminal que me hiciera suponer que esto iba a suceder”, agregó Steele..

Couch fue arrestado en febrero por un incidente ocurrido un año antes que involucró un arma de fuego.

Según una orden judicial del condado de Knox, Couch supuestamente arrojó una piedra al perro de otro hombre y cuando el hombre le reclamó, Couch entró a su casa profiriendo insultos y salió armado con un rifle AR-15 amenazando de muerte al hombre y al perro frente a la hija de 9 años del hombre amenazado

Couch fue posteriormente liberado con una fianza de $1,000 y, según el expediente, el caso finalmente fue desestimado en marzo.

En 2015, Couch también fue arrestado y acusado de conducta criminal en segundo grado y transacción ilegal en tercer grado con un menor por haberle proporcionado alcohol a un joven de 17 años con quien destrozó múltiples propiedades.

Couch fue sentenciado a seis meses de cárcel, 200 horas de servicio comunitario y a pagar una multa de $1,500.

Armado y peligroso

El rifle usado en el tiroteo en la autopista que fue adquirido por Couch el sábado es el segundo en posesión del sospechoso. No está claro si Couch todavía poseía el AR-15 que uso para amenazar al hombre que paseaba su perro, pero las autoridades dicen que la única arma recuperada fue el rifle que Couch compró el sábado.

El alguacil del condado de Laurel, John Root, dijo en la conferencia de Prensa que es importante que los habitantes de Kentucky permanezcan atentos mientras viajan por la I-75.

“Hay tanta gente ahí fuera. Así que hay que tener cuidado y estar atento a lo que nos rodea”, dijo Root.

Root confirmó además que las autoridades no detendrán la búsqueda hasta que se encuentre a Couch. “Hasta que no hayamos agotado todos los recursos no vamos a rendirnos. Definitivamente queremos ponerle las manos encima y llevarlo ante la justicia”, dijo el alguacil.

Las autoridades de Kentucky dijeron el lunes que Couch formó parte en la Reserva del Ejército de Estados Unidos y no en la Guardia Nacional, como indicaron inicialmente los funcionarios. El ejército dijo en un comunicado que Couch sirvió de 2013 a 2019 como ingeniero de combate. Era un soldado raso cuando se fue y nunca fue desplegado a ningún área.

Pennington dijo el lunes que la experiencia militar no convierte a Couch en un superviviente entrenado, y que el plan es desgastarlo."¿Cuánto tiempo puedes sobrevivir realmente?" dijo Pennington. "Esperamos que simplemente se vaya".

De acuerdo a una advertencia emitida por la la Policía Estatal de Kentucky, el público debería considerar a Couch armado y peligroso. Hay una recompensa colectiva de $15,000 dólares por información que conduzca a su captura.

Con información de The Associated Press.

