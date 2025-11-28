El mal tiempo continúa en gran parte de EEUU lo que resta de la semana de ‘Thanksgiving'

Video Mal tiempo podría complicar el regreso a casa de millones de viajeros después de ‘Thanksgiving’

Mucha nieve, lluvia y frío esperan a los viajeros durante el resto del fin de semana festivo de Acción de Gracias, con advertencias de tormenta invernal emitidas este viernes en la zona norte del país y más nieve cayendo sobre la región de los Grandes Lagos.

Las advertencias y avisos de tormenta se extendieron desde Montana hasta Nueva York, según informó el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

Se esperaba que la nieve comenzara el viernes y continuara bien entrado el fin de semana en algunas áreas, con Iowa e Illinois recibiendo la mayor parte.

Además, se pronostican entre seis pulgadas y un pie de nieve en gran parte del centro-oeste de Illinois desde la noche del viernes hasta la noche del sábado.

Hasta ahora, las condiciones previstas no cumplen con los criterios para una advertencia de ventisca, dijeron los meteorólogos: vientos de al menos 35 millas por hora, visibilidad inferior a un cuarto de milla y duración de más de tres horas.

Una tormenta que ya había descargado nieve a partes de los estados de las Llanuras del Norte y la región de los Grandes Lagos continuará a lo largo de este viernes.

También se esperan acumulaciones de nieve de al menos un pie en algunas zonas adyacentes al Lago Superior, en la parte norte de la península inferior de Michigan y cercanas a los lagos Erie y Ontario, según el servicio meteorológico.

Algunas áreas del centro del estado de Nueva York podrían recibir un pie de nieve.

El servicio meteorológico advirtió que el viernes podrían producirse ráfagas de nieve intensas y condiciones peligrosas de visibilidad nula para conducir en el interior del noreste del país.

Mientras que en el noroeste del Pacífico y las Montañas Rocosas, se esperaba una combinación de nieve y lluvia el viernes. Para el sábado, la nieve disminuirá en las Rocosas y las Llanuras del Norte, pero continuará hacia el Medio Oeste.

El sur del país también sufrirá el mal clima este fin de semana

Hacia el sur, se pronostican tormentas, algunas fuertes, con posible inundaciones repentinas el sábado en la costa occidental del Golfo de México.

PUBLICIDAD

Las temperaturas estaban muy por debajo del promedio en las partes este y central del país, con máximas previstas el viernes en los 20 y 30 grados Fahrenheit en el Medio Oeste, los 30 y 40 en el Atlántico Medio, y entre los 40 y 50 en el sureste.

El clima nevado durante el Día de Acción de Gracias provocó varios accidentes vehiculares en el oeste de Michigan y podría seguir causando afectaciones este fin de semana.

Mira también: