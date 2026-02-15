temperaturas altas EEUU registrará temperaturas de hasta 30 grados desde San Antonio hasta Minneapolis Se reportó que las corrientes en chorro elevarán las temperaturas entre 20 y 30 grados por encima de lo normal, con temperaturas que rondarán los 60 F° al norte del país, llegando incluso a Chicago.

Más de 200 millones de personas en Estados Unidos se enfrentarán esta semana a la elevación de las temperaturas desde las regiones del norte, sur, este y centro del país.

De acuerdo con The Weather Channel, una importante tendencia al calentamiento afectará en los próximos días las temperaturas superiores se extenderán hacia el este de la Unión Americana.

Se reportó que las corrientes en chorro elevarán las temperaturas entre 20 y 30 grados por encima de lo normal, con temperaturas que rondarán los 60 F° al norte del país, llegando incluso a Chicago, y el noreste que, después de tormentas invernales registradas en las últimas semanas, finalmente se beneficiará del calor.

Debido a las corrientes en chorro, se esperan numerosas temperaturas récord a partir del lunes 16 y el martes 17 de febrero, con temperaturas que alcanzarán los 70 grados en las llanuras.

El miércoles 18 de febrero, las altas temperaturas golpearán desde Boston hasta Atlanta, mientras que el sur de Texas, registrará temperaturas que se pronostican hasta los 80 grados.

A major warming trend will affect over 200 million people this week as above-average temperatures spread eastward. Here's the latest: https://t.co/yKaz6per8x pic.twitter.com/OxvqreckvS — The Weather Channel (@weatherchannel) February 15, 2026

¿Qué zonas serán las más afectadas?

De acuerdo con las previsiones, las ciudades de San Antonio registrarán temperaturas de hasta 78° F, mientras que Dallas y Oklahoma alcanzarán temperaturas de hasta 74 grados el lunes.

Albuquerque, Denver y Kansas City registrarán temperaturas de hasta 68 grados

North Platte alcanzará los 72 grados

Jackson, Nashville, Chicago registrarán temperaturas desde los 67 hasta los 63 grados

Cincinnati y Minneapolis, alcanzarán un calentamiento de entre los 51 y 54°F.

Suben temperaturas en Oeste de EEUU

Un reciente informe difundido por ABC News informó que el territorio nacional está registrando un aumento sostenido de temperaturas.

El informe indica que 27 estados presentaron incrementos en sus temperaturas e identificó aumentos significativos en otros 14 estados.

Estados como California, Oregón y Washington registraron los mayores aumentos en las temperaturas; mientras que estados del centro como Iowa, Minnesota y las Dakotas, registraron las temperaturas más bajas.