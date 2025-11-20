SNAP: ¿tiene realmente el USDA un plan para que los beneficiarios deban solicitar otra vez sus ‘cupones de alimentos’?

La secretaria del Departamento de Agricultura (USDA), Brooke Rollins, dijo hace un par de semanas que las personas que reciben los 'cupones de alimentos' tendrán que solicitar nuevamente esos beneficios, como parte de un esfuerzo por acabar con un presunto "fraude e incesante abuso" en el programa SNAP.

Pero Rollins todavía no divulga un plan para eso ni da datos contundentes sobre el supuesto "fraude" en el programa con el que cerca de 41 millones de personas ponen comida en sus mesas.

Univision Noticias le preguntó al USDA si los dichos de la secretaria sobre que todos los beneficiarios tendrán que "reaplicar" a este beneficio suponen un nuevo proceso o un nuevo requerimiento y pidió detalles concretos sobre este plan.

"La secretaria Rollins quiere garantizar que acabe el fraude, malgasto e incesante abuso de SNAP. Las tasas de fraude antes solo se asumían y el presidente (Donald) Trump está haciendo algo con eso", respondió un portavoz del USDA en un correo electrónico a Univision Noticias.

"Usar el proceso estándar de recertificación de los hogares es parte de ese trabajo. También el continuo análisis de los datos estatales, más trabajo regulatorio y una mejor colaboración con los estados", agregó.

La respuesta del USDA sugiere que no hay un plan por ahora y que ese departamento continuará con el proceso habitual que requiere que las personas que reciben los 'cupones de alimentos' pasen cada cierto tiempo por un proceso de recertificación para corroborar que siguen siendo elegibles a esta ayuda.

"Mi lectura de esa cita es que por reaplicar a (los beneficios de) SNAP se están refiriendo a los procesos estándares de recertificación", consideró a Univision Noticias Diane Whitmore Schanzenbach, profesora de la Universidad de Georgetown y experta en políticas para atajar la pobreza.

"Cada caso vigente de SNAP tiene que ser recertificado regularmente. Si ciertamente la secretaria se está refiriendo a la recertificación normal, creo que es completamente apropiado", agregó.

Con el cierre del gobierno más largo de la historia, el programa SNAP estuvo en medio de una complicada batalla judicial que puso en duda el envío de la ayuda de noviembre. Justo cuando las personas tuvieron algo de alivio con el acuerdo en el Congreso que permitió que los fondos del programa fluyeran por completo, la secretaria del USDA habló sin dar detalles sobre este supuesto plan para que los beneficiarios volvieran a solicitar sus 'cupones de alimentos'.

El medio Politico reportó este jueves que el USDA continuará usando el proceso de recertificación y no uno nuevo en el que todas las personas tengan que pedir nuevamente esta ayuda que llega a una de cada ocho personas en el país.

"El fraude en el programa SNAP es raro", contrario a lo que dice el USDA

En la breve respuesta enviada a Univision Noticias, el USDA alega que hay "fraude, malgasto e incesante abuso" en el programa SNAP.

Es el mismo lenguaje que usó en un documento a la corte por una demanda de varios estados que rechazan entregarle los datos personales de los beneficiarios que ese departamento exigió amenazando con cortarle fondos.

Varios estados entregaron esa información y, con base en ella, una funcionaria del USDA dio hallazgos preliminares que fueron cuestionados por los estados demandantes.

Esa funcionaria dijo, por ejemplo, que encontraron "instancias en las que a un mismo hogar se le emitieron beneficios de SNAP dos veces en un mismo mes, ya sea de dos estados distintos o del mismo estado".

También detalló que "una revisión preliminar de los estados que produjeron información reveló más de 300,000 potenciales instancias en las que individuos fallecidos estaban activos en el programa. Esto indica una laxa administración de SNAP por parte de los estados que resulta en malgasto de más de $500 millones de dólares federales en beneficios a individuos que ya no pueden usarlos o indica posible fraude y abuso".

Sobre este último hallazgo, los estados demandantes respondieron a la corte que si el propio gobierno federal no puede determinar si un beneficiario murió, los estados tampoco pueden hacerlo.

"Me sorprendió escuchar que reportaron haber encontrado un gran número de individuos fallecidos que reciben beneficios, porque entiendo que a los estados se les requiere que crucen sus casos con los registros de fallecidos (por ejemplo, el Seguro Social hace algo similar)", escribió la profesora Whitmore Schanzenbach a Univision Noticias.

Sobre la presunta duplicación de pagos mensuales, los estados demandantes dijeron al tribunal que la declaración presentada por el USDA ignora las "numerosas regulaciones de SNAP que ofrecen explicaciones legítimas para que los hogares con SNAP reciban múltiples pagos en el mismo mes".

"El fraude en SNAP es raro, de acuerdo con los datos y reportes disponibles", precisó el Congressional Research Service en un reporte.

"Errores no son lo mismo que fraude. El fraude es actividad intencional que viola las leyes estatales y federales, mientras que los errores son equivocaciones. Ciertos actos, como el tráfico (con los beneficios), siempre se consideran fraude. Pero otros, como una inscripción duplicada, podría ser un error o fraude dependiendo de las circunstancias del caso", agregó.

