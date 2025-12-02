SNAP: gobierno dice que retendrá los fondos a estados que no han entregado datos personales de los beneficiarios

El gobierno de Donald Trump dijo este martes que buscará retener los fondos del programa de 'cupones de alimentos' SNAP en estados liderados por demócratas si no le entregan a su administración la información que pidió sobre los beneficiarios, como sus nombres y estatus migratorio.

La movida con fondos cruciales para cerca de 41 millones de personas en Estados Unidos podría darse desde la próxima semana. La secretaria del Departamento de Agricultura (USDA), Brooke Rollins, dijo en la reunión de gabinete de este martes que ello se debe a que varios estados han rechazado entregar la información de quienes reciben estos beneficios. Sobre esto hay una demanda en curso en San Francisco, California.

PUBLICIDAD

Rollins afirma que esa información es necesaria en medio de sus esfuerzos por acabar con un presunto "fraude e incesante abuso" en el programa SNAP, algo que expertos consultados por Univision Noticias han dicho que es raro.

La secretaria del USDA generó confusión hace unos días cuando habló sin dar detalles de un plan para que todos los beneficiarios volvieran a solicitar la ayuda de SNAP, también con el argumento de eliminar el supuesto fraude. Cuando Univision Noticias pidió información al respecto al USDA, el departamento envió esta respuesta: "La secretaria Rollins quiere garantizar que acabe el fraude, malgasto e incesante abuso de SNAP. Las tasas de fraude antes solo se asumían y el presidente (Donald) Trump está haciendo algo con eso".

Es el mismo lenguaje que usó en un documento a la corte por la demanda de los estados que rechazan entregarle los datos personales de los beneficiarios que ese departamento exigió amenazando con cortarle fondos. En esa demanda figuran cerca de una veintena de estados, que incluyen a Nueva York, Arizona, California, Colorado e Illinois.

Varios estados entregaron esa información y, con base en ella, una funcionaria del USDA dio hallazgos preliminares que fueron cuestionados por los estados demandantes.

Esa funcionaria dijo, por ejemplo, que encontraron "instancias en las que a un mismo hogar se le emitieron beneficios de SNAP dos veces en un mismo mes, ya sea de dos estados distintos o del mismo estado".

También detalló que "una revisión preliminar de los estados que produjeron información reveló más de 300,000 potenciales instancias en las que individuos fallecidos estaban activos en el programa. Esto indica una laxa administración de SNAP por parte de los estados que resulta en malgasto de más de $500 millones de dólares federales en beneficios a individuos que ya no pueden usarlos o indica posible fraude y abuso".

PUBLICIDAD

Sobre este último hallazgo, los estados demandantes respondieron a la corte que si el propio gobierno federal no puede determinar si un beneficiario murió, los estados tampoco pueden hacerlo.

"Me sorprendió escuchar que reportaron haber encontrado un gran número de individuos fallecidos que reciben beneficios, porque entiendo que a los estados se les requiere que crucen sus casos con los registros de fallecidos (por ejemplo, el Seguro Social hace algo similar)", escribió a Univision Noticias Diane Whitmore Schanzenbach, profesora de la Universidad de Georgetown y experta en políticas para atajar la pobreza.

"SNAP es un ejemplo de un programa que funciona", dice un experto

Sobre la presunta duplicación de pagos mensuales, los estados demandantes dijeron al tribunal que la declaración presentada por el USDA ignora las "numerosas regulaciones de SNAP que ofrecen explicaciones legítimas para que los hogares con SNAP reciban múltiples pagos en el mismo mes".

"El fraude en SNAP es raro, de acuerdo con los datos y reportes disponibles", precisó el Congressional Research Service en un reporte.

"Errores no son lo mismo que fraude. El fraude es actividad intencional que viola las leyes estatales y federales, mientras que los errores son equivocaciones. Ciertos actos, como el tráfico (con los beneficios), siempre se consideran fraude. Pero otros, como una inscripción duplicada, podría ser un error o fraude dependiendo de las circunstancias del caso", agregó.

PUBLICIDAD

Con el cierre del gobierno más largo de la historia, el programa SNAP estuvo en medio de una complicada batalla judicial que puso en duda el envío de la ayuda de noviembre. Justo cuando las personas tuvieron algo de alivio con el acuerdo en el Congreso que permitió que los fondos del programa fluyeran por completo, la secretaria del USDA habló sin dar detalles sobre este supuesto plan para que los beneficiarios volvieran a solicitar sus 'cupones de alimentos'. Esa idea ha quedado en un limbo desde entonces.

Actualmente, una persona que quiera solicitar los beneficios de SNAP debe hacerlo en la oficina correspondiente del estado en el que reside. Cada estado tiene procesos distintos. Por lo tanto, cualquier plan que requiera que los beneficiarios vuelvan a realizar este proceso pondría sobre los estados la carga de concretarlo.

"SNAP es realmente un ejemplo de un programa que funciona. (...) Cualquier cosa que se le haga a SNAP, en términos de algunas de estas cosas, puede afectar el programa. Creo que tenemos que ser realmente cuidadosos al pensar en cualquier cambio al mismo", consideró a Univision Noticias Craig Gundersen, profesor de Economía en Baylor University con amplia experiencia en el programa SNAP.

Sobre esos posibles escenarios en el que una persona vaya a una tienda a comprar alimentos y pida que le entreguen en efectivo parte de lo que se le cobró, el profesor Gundersen explicó que es "muy, muy raro, especialmente cuando ahora tenemos estas tarjetas electrónicas para los beneficios, que dificultan mucho que una tienda haga eso".

PUBLICIDAD

Mira también: