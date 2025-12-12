Alimentos

Estos seis estados también anuncian restricciones a los alimentos poco saludables en SNAP

Seis nuevos estados —Hawaii, Missouri, Dakota del Norte, Carolina del Sur, Virginia y Tennessee— se suman a la lista cada vez mayor de exenciones estatales aprobadas para remover alimentos poco saludables del programa SNAP de ayuda alimentaria.

Univision picture
Video Cambios en SNAP: Incluyen nuevos requisitos para acceder a ayuda alimentaria

El gobierno federal anunció este miércoles que se aprobaron seis nuevas exenciones estatales para la elección de alimentos del programa SNAP que permiten a Hawaii, Missouri, Dakota del Norte, Carolina del Sur, Virginia y Tennessee modificar la definición legal de "alimentos para comprar", a fin de remover los considerados poco saludables.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo que la medida busca recuperar el "verdadero propósito" de SNAP, que es "la nutrición", en lo que consideró son "pasos audaces e históricos para revertir la epidemia de enfermedades crónicas [ligadas a la mala nutrición] que se ha arraigado en este país durante demasiado tiempo".

PUBLICIDAD

Los estados podrían prohibir a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (conocido como SNAP) comprar productos como refrescos, dulces y bebidas azucaradas.

Más sobre Alimentos

Estos tipos y marcas de queso rallado fueron retirados del mercado por posible contaminación: eran vendidos en Walmart, Target, ALDI y otras tiendas en 31 estados
2 mins

Estos tipos y marcas de queso rallado fueron retirados del mercado por posible contaminación: eran vendidos en Walmart, Target, ALDI y otras tiendas en 31 estados

Estados Unidos
SNAP: beneficiarios en 11 estados recibieron pagos desde el viernes
6 mins

SNAP: beneficiarios en 11 estados recibieron pagos desde el viernes

Estados Unidos
Revisa si las compraste: estas marcas de 'corn dogs' y salchichas en palito pueden ser peligrosas para el consumo
2 mins

Revisa si las compraste: estas marcas de 'corn dogs' y salchichas en palito pueden ser peligrosas para el consumo

Estados Unidos
La sonada disputa legal entre el fabricante de Oreo y el supermercado Aldi por los empaques de unas galletas
1 mins

La sonada disputa legal entre el fabricante de Oreo y el supermercado Aldi por los empaques de unas galletas

Estados Unidos
Confirman brote de gripe aviar en granja de gallinas ponedoras de huevos en Texas: cuán seguro es este alimento
2 mins

Confirman brote de gripe aviar en granja de gallinas ponedoras de huevos en Texas: cuán seguro es este alimento

Estados Unidos
Confirman brote de gripe aviar en vacas lecheras en Texas y Nuevo México: te explicamos si es seguro tomar leche
3 mins

Confirman brote de gripe aviar en vacas lecheras en Texas y Nuevo México: te explicamos si es seguro tomar leche

Estados Unidos
Te contamos en qué estados las familias gastaron más y en cuáles menos en compras de alimentos
1:26

Te contamos en qué estados las familias gastaron más y en cuáles menos en compras de alimentos

Estados Unidos
McDonald's eliminará las máquinas de bebidas de uso público de todos sus restaurantes en EEUU
2 mins

McDonald's eliminará las máquinas de bebidas de uso público de todos sus restaurantes en EEUU

Estados Unidos
De almendras, avena o soya, aunque no sean de vaca podrán seguir llamándose "leche"
3 mins

De almendras, avena o soya, aunque no sean de vaca podrán seguir llamándose "leche"

Estados Unidos
Investigación descubre que 102 niños trabajaban en plantas empacadoras de carne
3 mins

Investigación descubre que 102 niños trabajaban en plantas empacadoras de carne

Estados Unidos

La funcionaria indicó que estas exenciones autorizarán a los estados "para que lideren, protegiendo a los niños de los peligros de los alimentos altamente procesados". Rollins también celebró que la decisión se enmarca dentro de la política llamada "Hacer América Saludable de Nuevo" (Make America Healthy Again), del presidente Donald Trump.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Sobre la medida, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., expresó que estas exenciones dan una opción a los estados para "proteger a nuestros niños de los peligros de los alimentos altamente procesados".

La lista de estados con exenciones ahora crece hasta 18, e incluye también a Arkansas, Colorado, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Nebraska, Oklahoma, Texas, Utah y West Virginia. Estos estados se habían unido al programa desde agosto pasado.

La mayoría de estos estados pondrá en vigencia prohibiciones a partir de 2026 que impedirán la compra con SNAP de bebidas gaseosas y azucaradas, bebidas energéticas, dulces preparados o caramelos.

Los estados de Pennsylvania y Ohio también exploraban opciones legislativas o administrativas para sumarse a estas restricciones.

Más de 42 millones de personas reciben beneficios de SNAP como parte del programa contra el hambre más grande de la nación.

Vea también:

Video Esto es lo que opinan los hispanos sobre la gestión económica de Trump y el actual costo de vida
Relacionados:
Alimentos Ayuda económicaDepartamento de Agricultura Gobierno federal

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Cómplices
Gratis
Desastre en familia
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX