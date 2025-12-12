Alimentos Estos seis estados también anuncian restricciones a los alimentos poco saludables en SNAP Seis nuevos estados —Hawaii, Missouri, Dakota del Norte, Carolina del Sur, Virginia y Tennessee— se suman a la lista cada vez mayor de exenciones estatales aprobadas para remover alimentos poco saludables del programa SNAP de ayuda alimentaria.

El gobierno federal anunció este miércoles que se aprobaron seis nuevas exenciones estatales para la elección de alimentos del programa SNAP que permiten a Hawaii, Missouri, Dakota del Norte, Carolina del Sur, Virginia y Tennessee modificar la definición legal de "alimentos para comprar", a fin de remover los considerados poco saludables.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo que la medida busca recuperar el "verdadero propósito" de SNAP, que es "la nutrición", en lo que consideró son "pasos audaces e históricos para revertir la epidemia de enfermedades crónicas [ligadas a la mala nutrición] que se ha arraigado en este país durante demasiado tiempo".

Los estados podrían prohibir a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (conocido como SNAP) comprar productos como refrescos, dulces y bebidas azucaradas.

La funcionaria indicó que estas exenciones autorizarán a los estados "para que lideren, protegiendo a los niños de los peligros de los alimentos altamente procesados". Rollins también celebró que la decisión se enmarca dentro de la política llamada "Hacer América Saludable de Nuevo" (Make America Healthy Again), del presidente Donald Trump.

Sobre la medida, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., expresó que estas exenciones dan una opción a los estados para "proteger a nuestros niños de los peligros de los alimentos altamente procesados".

La lista de estados con exenciones ahora crece hasta 18, e incluye también a Arkansas, Colorado, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Nebraska, Oklahoma, Texas, Utah y West Virginia. Estos estados se habían unido al programa desde agosto pasado.

La mayoría de estos estados pondrá en vigencia prohibiciones a partir de 2026 que impedirán la compra con SNAP de bebidas gaseosas y azucaradas, bebidas energéticas, dulces preparados o caramelos.

Los estados de Pennsylvania y Ohio también exploraban opciones legislativas o administrativas para sumarse a estas restricciones.

Más de 42 millones de personas reciben beneficios de SNAP como parte del programa contra el hambre más grande de la nación.

