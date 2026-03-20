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Trump llama cobardes a aliados de la OTAN por no enfrentar a Irán ni intervenir en Ormuz

En su mensaje, el presidente de Estados Unidos enfatizó que la alianza depende en gran medida del respaldo estadounidense y criticó su postura pasiva durante el conflicto en Medio Oriente.

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Por:N+ Univision
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Video Trump pide a Israel detener los bombardeos contra instalaciones energéticas de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ( OTAN), a quienes calificó como “cobardes” por su falta de acción ante Irán y su negativa a intervenir en el estratégico estrecho de Ormuz en el contexto del conflicto en Medio Oriente.

A través de su plataforma Truth Social, el viernes 20 de marzo de 2026, Trump expresó su inconformidad en medio de la escalada bélica derivada de la ofensiva militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán, denominada Operación Furia Épica.

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La OTAN no es nada sin EEUU: Trump

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“¡Sin EEUU, la OTAN es un tigre de papel! No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con armas nucleares”, aseguró el presidente estadounidense en su cuenta de Truth Social.

El mandatario sostuvo que la OTAN no participó en la confrontación para frenar el desarrollo nuclear iraní, pero ahora cuestiona las consecuencias económicas, particularmente el aumento en los precios del petróleo.

En su mensaje, enfatizó que la alianza depende en gran medida del respaldo estadounidense y criticó su postura pasiva durante el conflicto.

Ahora que esa batalla está ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el Estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo. Es tan fácil para ellos hacerlo, con tan poco riesgo. ¡Cobardes, y lo recordaremos!
Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Tensión por el control del estrecho de Ormuz

Trump también subrayó la importancia del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más relevantes para el c omercio energético global. Según su postura, la falta de intervención de los países aliados ha contribuido directamente a la volatilidad en los mercados petroleros.

El presidente estadounidense consideró que asegurar esta vía sería una operación de bajo riesgo para los miembros de la OTAN, lo que, en su opinión, evidencia una falta de compromiso estratégico por parte de la alianza militar.

JICM

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