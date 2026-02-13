Noticias Departamento de Justicia de EEUU demanda a Universidad de Harvard por ocultar documentos sobre raza en admisiones

La fiscal general adjunta de Derechos Civiles del DOJ, Harmeet Dhillon, aseguró que el gobierno federal tiene la obligación de revisar los datos de instituciones que reciben financiamiento público para garantizar que no exista discriminación

Video Harvard, Yale y Brown, entre las universidades de EEUU donde existen más casos de violencia sexual

La fiscal general adjunta de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), Harmeet Dhillon, informó este viernes 13 de febrero de 2026 que la administración del presidente Donald Trump presentó una demanda contra la Universidad de Harvard por presuntamente ocultar documentos relacionados con raza en su proceso de admisión.

El anuncio se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Dhillon en la red social X (antes Twitter), donde aseguró que el gobierno federal tiene la obligación de revisar los datos de instituciones que reciben financiamiento público para garantizar que no exista discriminación.

PUBLICIDAD

¿Por qué el gobierno de EEUU demandó a Harvard?

De acuerdo con un documento oficial difundido en el sitio web oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la demanda fue presentada el jueves 12 de febrero de 2026 por la División de Derechos Civiles.

La dependencia acusa a Harvard de retener información clave sobre admisiones que permitiría determinar si la universidad continúa aplicando prácticas discriminatorias basadas en raza.

La acción legal se produce tras el fallo de 2023 de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso impulsado por Students for Fair Admissions, que cuestionó el uso de criterios raciales en el proceso de admisión universitaria.

Según el documento, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que el Departamento de Justicia exige mayor transparencia a las instituciones educativas financiadas con recursos federales. Señaló que Harvard no ha proporcionado los datos necesarios para confirmar que sus procesos de admisión estén libres de discriminación y que la administración priorizará el mérito académico.

Dhillon agregó que proporcionar la información solicitada es una expectativa básica en cualquier proceso de cumplimiento de derechos civiles y que la negativa a cooperar genera dudas sobre las prácticas universitarias.

¿Qué busca la demanda contra Harvard?

El Departamento de Justicia sostiene que Harvard retrasó y se negó a entregar datos individualizados de solicitantes, políticas de admisión y correspondencia vinculada con raza, etnia y diversidad.

PUBLICIDAD

Según la demanda, la universidad habría incumplido el Título VI y términos de asistencia financiera federal al no facilitar la revisión. La acción legal busca obligar a Harvard a entregar documentos sobre el uso de la raza en admisiones; sin embargo, no acusa directamente a la universidad de discriminación racial.