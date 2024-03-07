Alabama protege a las clínicas de fecundación in vitro: en qué consiste la ley

Al menos dos clínicas que practican tratamientos de fertilización in vitro (FVI) en Alabama ya anunciaron que reanudarán sus servicios, después de que la gobernadora del estado convirtiera en ley un proyecto aprobado por los legisladores estatales para proteger esta práctica médica, tras el revuelo que ocasionó el fallo de un tribunal estatal que considera a los embriones congelados como niños no nacidos.

“El apoyo abrumador de la SB159 por parte de la Legislatura de Alabama prueba lo que hemos estado diciendo: Alabama trabaja para fomentar una cultura de vida, y eso ciertamente incluye la FIV”, declaró la gobernadora republicana Kay Ivey tras firmar el proyecto de ley, poco antes de la medianoche del miércoles y pocas horas después de que la legislación fuera aprobada en el Congreso estatal.

Tal y como pretendía la gobernadora, la protección tuvo un impacto inmediato y al menos dos clínicas que habían suspendido sus servicios tras el fallo sin precedentes de la Corte Suprema estatal, anunciaron que los reanudaban. Una de ellas, Alabama Fertility, los suspendió el 22 de febrero, tras la decisión del máximo tribunal estatal y anunció que se retomaban a partir de este mismo jueves.

Alabama Fertility realiza unas 10 extracciones de óvulos y 10 transferencias de embriones congelados por semana, por lo que la suspensión de sus servicios estos días puede haber afectado a alrededor de 40 pacientes, según estimaciones de la doctora Janet Bouknight, que ejerce en esa clínica.

El impacto que tuvo la decisión de la corte y sus posibles repercusiones legales hizo que además de Alabama Fertiliy, otras dos clínicas suspendieran rápidamente sus servicios de IVF, ante el temor de posibles demandas y procesos penales, por lo que los legisladores estatales se vieron presionados a buscar una solución con urgencia para lograr que continuara realizándose esta práctica médica en su estado.

La nueva ley firmada por la gobernadora ofrece "inmunidad" criminal y civil al personal médico y de atención sanitaria relacionado con los procedimientos de FIV, una medida que brinda alivio a los proveedores de estos servicios, y por tanto, a los pacientes que vieron sus tratamientos interrumpidos con el cierre, pero, como han observado expertos legales, también limitará la capacidad de los pacientes de demandar a esos proveedores en caso de que ocurran accidentes o negligencias con sus embriones.

Te contamos qué dice la ley y cómo protege a las clínicas de fertilización in vitro.

¿Qué dice la legislación?

La nueva legislación aprobada por el Congreso estatal de Alabama y firmada por la gobernadora protege a los proveedores de FIV y a sus empleados ante posibles demandas civiles o procesos penales en caso de que se dañe o destruya un embrión.

Poco antes de ser presentado, el martes, los legisladores modificaron el proyecto para permitir ciertas demandas civiles contra empresas que fabrican equipos que se utilizan para la FIV u otro personal que también manipula los embriones, como transportistas o criobancos. Aunque estos sí pueden ser demandados en caso de daño o destrucción del embrión, los pacientes solo recibirían como compensación el reembolso de los costos asociados con el ciclo de la FIV que se vio afectado.

La medida entra en vigor de inmediato y se aplica de forma retroactiva a cualquier daño o destrucción de embriones en el pasado, mientras no sea objeto de una demanda o proceso legal en curso.

¿Qué no dice la legislación?

La legislación no dice nada sobre si los embriones fuera del cuerpo humano, en este caso en los laboratorios, se consideran legalmente niños. Solo se dirige a proteger al personal médico de las posibles implicaciones de ese fallo de la Corte Suprema estatal.

La decisión, anunciada este mes, permite a parejas cuyos embriones congelados hubieran sido destruidos accidentalmente en una clínica de fertilidad, demandar por muerte por negliencia, ya que el tribunal decidió que la ley de muerte por negligencia “se aplica a todos los niños no nacidos, independientemente de su ubicación”. El fallo se apoya en una legislación estatal antiaborto de 2018 que protege los “derechos de los niños no nacidos”.

Hasta ahora ya se había aplicado antes la muerte por negligencia y leyes similares a fetos y embriones, pero es la primera vez que una corte dictamina que también se puede aplicar a embriones fuera del cuerpo humano.

La Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva, que representa a los proveedores de FIV en todo el país, dijo que esta legislación es insuficiente porque no hace referencia, y por tanto, no deshace la sentencia que considera que los óvulos fertilizados son niños.

¿Cómo beneficia la ley a los pacientes?

Aunque la nueva legislación de Alabama protege a las clínicas de ser demandadas por los pacientes, también ofrece algunos beneficios a los propios pacientes, ya que la protección se extiende a las personas "que reciben servicios".

Esto le permite a los pacientes un mayor poder de decisión frente a sus propios embriones, desde donarlos para investigaciones médicas, no implantar los que tengan alguna anomalía o sencillamente descartarlos, explicó a The New York Times Barbara Collura, presidenta de Resolve, un grupo nacional que representa a pacientes de infertilidad.

¿La legislación impide que los pacientes puedan demandar a los proveedores de FIV por negligencia?

La ley no cubre todas las negligencias médicas, solo las relacionadas con el daño o destrucción de un embrión. En caso de que eso ocurra, el paciente no podrá demandar a la clínica. Sí podría hacerlo, si, por ejemplo, hubiera un mala práctica a la hora de implantarle el embrión a la mujer, lo cual podría dañar su salud.

Algunos expertos legales aseguran que la simplicidad del lenguaje con el que fue redactada la legislación, limita ciertamente el rango de actuación de los pacientes. Si bien los pacientes no suelen ganar este tipo de demandas por negligencia contra los proveedores de servicios de FIV, "aquí ni siquiera tienen la opción de presentar una reclamación", dijo a The New York Times Benjamin McMichael, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alabama, especializado en atención médica y derecho de daños.

La medida, dijo, se presenta básicamente como un proyecto de ley de protección a los médicos. "No estoy juzgando eso, pero en realidad no aborda las necesidades de los pacientes y, de hecho, parece privarlos de derechos", agregó.

Con información de AP y The New York Times

