La tasa de mortalidad infantil aumentó un 8% tras prohibición del aborto en Texas, según estudio

Video Hispana acusada de asesinato tras un aborto en Texas demanda a los fiscales y exige un millón de dólares

La tasa de mortalidad infantil en Texas aumentó un 8% a raíz de la prohibición del aborto en ese estado, que llevó a que más niños mueran por defectos de nacimiento, de acuerdo con un estudio publicado el lunes.

El análisis de la Universidad Johns Hopkins es la última investigación que encuentra tasas de mortalidad infantil más altas en estados con restricciones al aborto.

Los investigadores observaron cuántos bebés murieron antes de cumplir un año después de que Texas adoptó su prohibición del aborto en septiembre de 2021. Compararon las muertes infantiles en Texas con las de 28 estados, algunos también con restricciones. Los investigadores calcularon que hubo 216 más muertes en Texas de lo esperado entre marzo y diciembre del siguiente año.

En Texas, la tasa de mortalidad infantil en 2022 aumentó un 8% a 5.75 por cada 1,000 nacimientos, en comparación con un aumento del 2% en el resto de EEUU, según el estudio publicado en la revista JAMA Pediatrics.



Entre las causas de muerte, los defectos de nacimiento mostraron un aumento del 23%, en comparación con una disminución de alrededor del 3% en el resto de EEUU. La ley de Texas bloquea los abortos después de la detección de actividad cardíaca, que generalmente se da a las cinco o seis semanas de embarazo, mucho antes de las pruebas que se realizan para detectar anomalías fetales.

"Creo que estos hallazgos dejan claras las consecuencias potencialmente devastadoras que pueden tener las prohibiciones del aborto", declaró Suzanne Bell, investigadora de fertilidad y coautora del estudio.

El impacto de la restrictiva ley antiaborto de Texas

Los médicos han argumentado que la ley de Texas es demasiado restrictiva para las mujeres que enfrentan complicaciones en el embarazo, aunque el mes pasado la Corte Suprema del estado rechazó un caso que buscaba debilitarla.

Las muertes infantiles son relativamente raras, dijo Bell, por lo que el equipo quedó un poco sorprendido por los hallazgos. Debido a las pequeñas cifras, los investigadores no pudieron analizar las tasas de diferentes poblaciones, por ejemplo, para ver si los números estaban aumentando más para ciertos grupos socioeconómicos, étnicos o raciales.

Pero los resultados no sorprendieron a Tiffany Green, economista y científica de salud poblacional de la Universidad de Wisconsin-Madison, quien estudia las consecuencias de las desigualdades raciales en la salud reproductiva. Green cree que los resultados del estudio están en línea con investigaciones anteriores sobre las disparidades raciales en las tasas de mortalidad infantil debido a las diferencias estatales en la financiación de Medicaid para los abortos. Muchas de las personas que abortan son vulnerables a sufrir complicaciones en el embarazo, dijo Green, que no formó parte de la investigación.



Stephen Chasen, especialista en medicina materno-fetal de Weill Cornell Medicine, dijo que las restricciones al aborto tienen otras consecuencias. Chasen, que no participó en la investigación, dijo que las personas que llevan a cabo embarazos con anomalías fetales necesitan apoyo adicional, educación y atención médica especializada para la madre y el recién nacido, todo lo cual requiere recursos adicionales.