Congreso de Luisiana declara las píldoras abortivas como "sustancias controladas peligrosas", una medida inédita en EEUU

La legislatura de Luisiana aprobó este jueves declarar como sustancias controladas y peligrosas a dos píldoras abortivas, una medida sin precedente en EEUU y sin base médica.

Los partidarios de etiquetar de esa manera a la mifepristona y al misoprostol alegan que protegerá a las mujeres embarazadas de abortos coaccionados.

Sin embargo, numerosos médicos dicen que la medida les dificultará prescribir los medicamentos que usan para otras importantes necesidades de salud reproductiva, y que podría demorar el tratamiento.

Esta medida se suma a otras en contra del aborto en el estado. Luisiana tiene actualmente una prohibición casi total de las interrupciones del embarazo y se aplica tanto a los abortos quirúrgicos como con medicamentos.

La iniciativa del Congreso estatal, dominada por el Partido Republicano, de reclasificar la mifepristona y el misoprostol podría abrir la puerta a otros estados que prohíben el aborto y quieren imponer restricciones más estrictas a estos fármacos.

¿Cómo afectaría a los derechos reproductivos de las mujeres la nueva legislación?

La legislación vigente en Luisiana ya exige una receta para ambos fármacos y tipifica como delito su uso para provocar un aborto en la mayoría de los casos.

El proyecto de ley dificultaría la obtención de las píldoras al incluirlas en la lista de medicamentos de la lista IV de la ley de sustancias peligrosas controladas del estado.

La clasificación exigiría que los médicos tuvieran una licencia específica para recetar los fármacos, que se almacenarían en determinadas instalaciones que, en algunos casos, podrían acabar situadas lejos de las clínicas rurales.

Poseer a sabiendas los fármacos sin una receta válida conllevaría un castigo que incluiría fuertes multas y penas de cárcel.

Más de 200 médicos del estado firmaron una carta dirigida a los legisladores en la que advertían de que podría producir una “barrera a los médicos para prescribir el tratamiento adecuado” y causar un miedo y una confusión innecesarios tanto entre pacientes como entre médicos.

Los médicos advierten de que cualquier retraso en la obtención de los medicamentos podría empeorar los resultados en un estado que tiene una de las tasas de mortalidad materna más altas del país.

¿Para qué sirve la mifepristona y el misoprostol?

Además de inducir abortos, la mifepristona y el misoprostol tienen otros usos comunes, como tratar abortos espontáneos, inducir el parto y detener hemorragias.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó la mifepristona en el 2000, después de que los reguladores federales la consideraran segura y eficaz para interrumpir embarazos precoces.

Se utiliza en combinación con el misoprostol, que la FDA ha aprobado por separado para tratar las úlceras de estómago.

El gobierno federal no clasifica estos fármacos como sustancias controladas porque no considera que representen un riesgo significativo de uso indebido.

La ley federal de sustancias controladas restringe el uso y la distribución de medicamentos de venta con receta, como opiáceos, anfetaminas, somníferos y otros fármacos que conllevan riesgo de adicción y sobredosis.

Los opositores al aborto y los republicanos conservadores de dentro y fuera del estado han aplaudido el proyecto de ley de Luisiana. Por el contrario, la medida ha sido duramente criticada por los demócratas, incluida la vicepresidenta Kamala Harris, que en un mensaje en las redes sociales la calificó de “absolutamente desmesurada”.

