'Los embriones congelados son niños': fallo causa alarma en parejas con problemas de fertilidad y clínicas de FIV

Video La Corte de Alabama reconoce a los embriones congelados como niños, ¿pone en riesgo la fecundación in vitro?

Luego de que la Corte Suprema de Alabama dictaminara que los embriones congelados son considerados niños para la ley estatal, las clínicas de fertilidad en el estado, así como las parejas que están buscando tener un hijo mediante fertilización in vitro ( FIV) quedaron en un complicado limbo.

El fallo surge de las demandas de unas parejas que hicieron tratamientos de FIV de los que resultaron varios embriones. Con algunos de ellos, las parejas lograron embarazos sanos mientras que decidieron guardar congelados otros. Pero por negligencia, en 2020, fueron arrojados al suelo.



La Corte Suprema estatal indicó que una ley de Alabama que permite a los padres demandar por la muerte de un menor "se aplica a todos los niños no nacidos" sin importar "su ubicación", y que así comprende a los embriones congelados.

PUBLICIDAD

"(Alabama) es el ejemplo más claro de las consecuencias de la caída de Roe v Wade, que no protegía (solo) el derecho al aborto, sino que protegía el derecho a la privacidad", indicó Paula Ávila-Guillen, directora ejecutiva de Women's Equality Center (WEC), a Univision Noticias.

La decisión, según expertos, puede tener consecuencias para las familias que buscan tener hijos mediante este procedimiento. Al punto que, tras el fallo, la Universidad de Alabama en Birmingham anunció que frenaba sus tratamientos de FIV para evaluar si médicos, embriólogos o pacientes podrían sufrir algún tipo de pena por hacer tratamientos de fertilidad para tener hijos. "Nos entristece que esto afecte el intento de nuestros pacientes de tener un bebé mediante FIV", indicó el centro de salud en un comunicado.

Fertilización in vitro: temor y alarma tras el fallo de Alabama

¿Qué es la fertilización in vitro (FIV)? Es un proceso médico por el cual se colectan óvulos maduros de los ovarios de una mujer y los espermatozoides del semen de un varón y se los une en un laboratorio. Esa fertilización forma los embriones. A ello le sigue habitualmente un procedimiento en el que se colocan uno o más embriones en el útero de una mujer, que es donde con el paso de las semanas se desarrollan los bebés.

¿Por qué se congelan embriones? De estos procesos muchas veces se obtienen más embriones de los que posiblemente luego se transfieran al útero. Esto es porque no todos los embriones transferidos logran implantarse correctamente en el útero y, por lo tanto, los médicos tienen que volver a realizar el proceso de transferencia hasta lograr el embarazo. Si el embarazo se logra, las parejas usualmente deciden qué hacer con los embriones que quedan congelados: preservarlos para futuras transferencias, donarlos para investigación, destruirlos o incluso donarlos a parejas que no lograron embriones propios.

Una decisión de la Corte Suprema de Alabama dictaminó que los embriones son considerados niños. El fallo sacudió al estado y al país, ya que los alcances que puede tener una decisión como esta para los tratamientos de fertilidad, en especial la fertilización in vitro, son inimaginables. En la imagen, una embrióloga muestra un óvulo después de ser inseminado. Imagen IVAN COURONNE/AFP vía Getty Images



En su fallo, la Corte Suprema de Alabama indicó que los embriones que están congelados están protegidos por la ley estatal. "Los niños no nacidos son 'niños'... sin excepción según su etapa de desarrollo, ubicación física o cualquier otra característica auxiliar", escribió el juez Jay Mitchell del tribunal conservador. Consideró que la Ley de Muerte Injusta de un Menor de Alabama (Wrongful Death of Minor) también protege a "niños extrauterinos".

PUBLICIDAD

El temor es que ahora no se sabe si donar un embrión o desecharlo puede conllevar penalidades bajo el nuevo fallo del Tribunal de Alabama, porque ya no son 'embriones' sino 'niños'.

El fallo puede tener repercusiones ya mismo. Por ejemplo, para las clínicas que prestan servicios reproductivos a familias con problemas de fertilidad comienzan a dejar de contar con "seguridad jurídica para saber cuándo o cómo pueden ofrecer la fertilización in vitro", apuntó Ávila-Guillén.

"No está claro qué sucederá ahora, según esta norma. Parece bastante claro que la donación de embriones para investigación o destruirlos estará descartado si consideramos esos embriones como personas. Pero, ¿qué deben hacer las clínicas de fertilidad ahora en términos de almacenarlos indefinidamente o si se les exige que los implanten de inmediato?, el fallo no entra en ello, por lo que creo que también creará mucha incertidumbre legal", indicó a Jake Tapper en CNN, Mary Ziegler, jurista especializada en políticas sobre reproducción de la Universidad de California.

Consecuencias para tratamientos de fertilidad

La directora de Women's Equality Center indicó a Univision Noticias que lo sucedido con el fallo de Alabama es parte de una "agenda" que comenzó con la "criminalización del aborto".

"Más allá de que el proceso legal (de Alabama) no esté concluido, que haya apelaciones, igual es importante destacar la intención de estas decisiones, está la intención de controlar la reproducción. Es la intención que tienen las personas que están tratando de prohibir los abortos, controlar, cómo, con quién y de qué manera formas una familia", dijo Ávila-Guillen.

PUBLICIDAD

Algunos grupos antiabortos celebraron la decisión de la Corte de Alabama mientras que los defensores de derechos reproductivos señalaron que este fallo confirma el temor que durante varios años han tenido, en especial tras la decisión de 2022 de la Corte Suprema que anuló el fallo Roe v. Wade, que protegió durante casi cinco décadas la privacidad de las personas y, por consiguiente, el derecho al aborto. Luego de la caída de Roe v. Wade, la decisión sobre abortos queda en manos de los estados.

La Asociación Nacional de Infertilidad calificó la decisión de Alabama como un "acontecimiento aterrador".

La FIV -técnica que comenzó luego del fallo Roe v. Wade en 1973- y los embriones resultantes generalmente eran considerados como parte de la privacidad de las personas.

Algunos expertos legales creen que el tratamiento de FIV seguirá siendo ofrecido en el estado, pero probablemente los embriones no se guarden allí.

Embriones reconocidos como "personas" en Alabama

La decisión de la Corte Suprema de Alabama citó la Constitución estatal y su lenguaje antiaborto. El presidente de la Corte Suprema de Alabama, Tom Parker, hizo eferencias a la Biblia diciendo que "incluso antes de nacer, todos los seres humanos llevan la imagen de Dios, y sus vidas no pueden ser destruidas sin borrar su gloria".

Las referencias bíblicas alarmaron a algunos sectores que no se sienten representados por el texto religioso.

Video ¿Por qué la Corte Suprema de Texas bloqueó temporalmente la aprobación para que una mujer aborte? Te contamos



Darle estatus de persona ( Personhood, en inglés) a fetos y embriones es parte de la lucha de ciertos sectores antiaborto. Al darles el rango de personas a embriones y fetos, los coloca bajo protecciones constitucionales.

PUBLICIDAD

"En algunos estados, para regular los abortos, lo que hacen es subirle el estatus legal a un embrión o un feto al punto de que sea lo mismo que una persona. Entonces crean estas categorías legales de personhood", indicó Ávila-Guillén.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, expresó en X (ex Twitter): "Este es exactamente el tipo de caos que esperábamos cuando la Corte Suprema anuló Roe v. Wade y allanó el camino para que los funcionarios republicanos electos dictaran algunas de las decisiones más personales que las familias pueden tomar".