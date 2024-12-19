Una joven se hizo una prueba de ADN en Michigan. El resultado llevó a una acusación de asesinato contra su abuela

Video ¿Para qué usa el gobierno de EEUU el ADN que recoge de los inmigrantes?

Una mujer de Michigan se llevó la sorpresa de su vida después de tomar una prueba de ADN comercial, similar a la que una de sus amigas había recibido como regalo meses antes.

Pero sus resultados tuvieron consecuencias impredecibles para ella y toda su familia.

Cerca de un año después de la prueba, en mayo de 2022, Jenna Gerwatowski, de 23 años de edad, cumplía con su jornada laboral en una floristería de la pequeña ciudad de Newberry, Michigan, cuando recibió una llamada de un número desconocido.

“¿Has oído hablar del caso del bebé Garnet?”

Se trataba de un detective de la policía estatal de Michigan, quien explicó que estaban abriendo un caso de homicidio frío de cerca de 25 años de antigüedad, añadiendo que su ADN coincide directamente con el de la víctima, según narra Gerwatowski en un video publicado en su cuenta de TikTok.

De acuerdo con la narración en el video, Jenna le preguntó al detective cuál era el caso, a lo que el agente le respondió: “¿Has oído hablar del caso del bebé Garnet?”. “¿Estás bromeando?”, respondió la mujer.

Bebé Garnet es como la policía y los medios locales se han referido al cadáver de un bebé recién nacido no identificado, encontrado muerto en 1997 en el baño de un área para acampar.

Durante más de dos décadas, los detectives no habían encontrado ninguna pista sobre la identidad del bebé, ni ningún testigo que pudiera arrojar luz sobre lo ocurrido, de acuerdo con un comunicado de prensa de la oficina del fiscal general de Michigan.

En el video, Gerwatowski dice que el detective le informó que quería ponerla en contacto con una persona que administra una base de datos mundial de ADN en Chicago, para obtener su permiso para incluir su muestra a fin de ayudar con la investigación.

Gerwatowski inicialmente mostró resistencia pensando incluso que podría tratarse de algún tipo de estafa. Pero cuando su prima, que trabaja en la oficina del defensor público local, le dijo que se trataba de una investigación legítima, decidió colaborar con la misma.

Después de ingresar el ADN de Gerwatowski en la base de datos, se determinó que era una pariente lejana de la víctima, por lo que pidieron autorización para ingresar el ADN de la madre Gerwatowski, Kara Gerwatowski, de 42 años de edad, quien resultó ser un pariente directo del bebé Garnet.

Según un reporte de CNN, el análisis de ADN determinó que Kara Gerwatowski era la medio hermana del bebé Garnet, lo que llevó a los investigadores directamente a Nancy Ann Gerwatowski, madre de Kara Gerwatowski y abuela de Jenna.

Kara Gerwatowski no había hablado con su madre desde que tenía 18 años de edad y Jenna nunca había conocido a su abuela.

La muerte del bebé Garnet

Nancy Gerwatowski, que vivía en Wyoming cuando la policía finalmente se puso en contacto con ella, admitió ser la responsable.

De acuerdo con el comunicado de la fiscalía general de Michigan, Nancy Gerwatowski “enfrentó el nacimiento del bebé recién nacido sola en su casa de Newberry, durante el cual el bebé Garnet murió debido a asfixia, y que esta muerte podría haberse evitado con una intervención médica que la acusada no solicitó”.

Nancy Gerwatowski, de 60 años, fue acusada de asesinato manifiesto, homicidio involuntario y ocultación de la muerte de un individuo. El cargo de asesinato manifiesto combina los cargos de asesinato y asesinato en segundo grado, permitiendo al jurado o al juez decidir el grado apropiado en el caso, por lo que la cadena perpetua es una posibilidad.

Según indica la defensa en el expediente del caso de Nancy Gerwatowski dio a luz inesperadamente mientras estaba en la bañera y que el feto “quedó atrapado dentro de su canal de parto”, y que la mujer había perdido el conocimiento “en algún momento del parto”.

Cuando finalmente pudo sacar el feto, estaba muerto, agrega la defensa en el expediente.

Su defensa argumenta que Nancy, como la persona promedio en el condado en 1997, no tenía acceso a un teléfono o línea celular, por lo que no pudo llamar al 911. La acusada admite que colocó el feto muerto en una bolsa y lo dejó en el campamento, pero la defensa alega que estaba en estado de shock por no haber recibido analgésicos durante el difícil parto.

El reporte de CNN indica que en una audiencia celebrada el jueves, la defensa de Nancy Gerwatowski introdujo una moción para desestimar el caso en su totalidad, alegando que la fiscalía no puede probar que el bebé Garnet había nacido vivo.

El juez de la causa, Brian D. Rahilly, dijo que espera llegar a una decisión sobre la moción antes del fin del año, a más tardar.

