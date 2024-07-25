Cambiar Ciudad
Aborto

Juez da luz verde a demanda de una mujer hispana de Texas acusada de asesinato por un aborto

El juez federal de distrito, Drew B. Tipton, denegó una moción de los fiscales y el sheriff para desestimar la demanda en una audiencia el miércoles en McAllen. Lizelle González pasó dos noches en prisión por cargos de asesinato y ahora busca una indemnización de un millón de dólares con su demanda.

Por:
Univision y AP
Video Hispana acusada de asesinato tras un aborto en Texas demanda a los fiscales y exige un millón de dólares

Un juez federal dictaminó el miércoles que Lizelle González, la mujer de Texas que fue encarcelada y acusada de asesinato por haberse autogestionado un aborto en 2022, puede seguir adelante con su demanda contra el sheriff y los ficales locales de su caso, que provocó indignación nacional, antes de que se le retirasen rápidamente los cargos.

El juez federal de distrito, Drew B. Tipton, denegó una moción de los fiscales y el sheriff para desestimar la demanda durante una audiencia en la ciudad fronteriza de McAllen. González, quien pasó dos noches en prisión por cargos de asesinato y busca una indemnización de un millón de dólares con su demanda, no asistió a la audiencia del miércoles.

PUBLICIDAD

Texas tiene una de las leyes antiaborto más restrictivas del país, que prohíbe el procedimiento con muy limitadas excepciones. Sin embargo, según la ley de ese estado, las mujeres que buscan un aborto están exentas de cargos penales.

El fiscal de distrito del condado Starr, Gocha Ramírez, y otros acusados, han argumentado que sus posiciones les otorgan inmunidad frente a demandas civiles.

Notas Relacionadas

Cinco mujeres demandan a Texas alegando que sus vidas estuvieron en peligro por la ley antiaborto

Cinco mujeres demandan a Texas alegando que sus vidas estuvieron en peligro por la ley antiaborto

Estados Unidos
5 min

Más sobre Aborto

Texas debate propuesta que busca castigar a quienes envíen pastillas abortivas al estado
4 mins

Texas debate propuesta que busca castigar a quienes envíen pastillas abortivas al estado

Estados Unidos
Fue declarada con muerte cerebral desde hace tres meses, pero la mantienen conectada a un respirador artificial porque está embarazada
7 mins

Fue declarada con muerte cerebral desde hace tres meses, pero la mantienen conectada a un respirador artificial porque está embarazada

Estados Unidos
Más personas se practican abortos en EEUU, pero menos viajan a otros estados para hacerlo, según un estudio
4 mins

Más personas se practican abortos en EEUU, pero menos viajan a otros estados para hacerlo, según un estudio

Estados Unidos
Una joven se hizo una prueba de ADN en Michigan. El resultado llevó a una acusación de asesinato contra su abuela
4 mins

Una joven se hizo una prueba de ADN en Michigan. El resultado llevó a una acusación de asesinato contra su abuela

Estados Unidos
El triste caso Amber Nicole Thurman, la primera mujer cuya muerte se asocia oficialmente a las restricciones al aborto en EEUU
4 mins

El triste caso Amber Nicole Thurman, la primera mujer cuya muerte se asocia oficialmente a las restricciones al aborto en EEUU

Estados Unidos
Las leyes contra el aborto están convirtiendo las salas de urgencias en un lugar peligroso para las mujeres en EEUU
8 mins

Las leyes contra el aborto están convirtiendo las salas de urgencias en un lugar peligroso para las mujeres en EEUU

Estados Unidos
La tasa de mortalidad infantil aumentó un 8% tras prohibición del aborto en Texas, según estudio
3 mins

La tasa de mortalidad infantil aumentó un 8% tras prohibición del aborto en Texas, según estudio

Estados Unidos
Congreso de Luisiana declara las píldoras abortivas como "sustancias controladas peligrosas", una medida inédita en EEUU
3 mins

Congreso de Luisiana declara las píldoras abortivas como "sustancias controladas peligrosas", una medida inédita en EEUU

Estados Unidos
Por qué la prohibición del aborto después de la sexta semana de gestación en Florida puede tener consecuencias graves para todo el sur de EEUU
4 mins

Por qué la prohibición del aborto después de la sexta semana de gestación en Florida puede tener consecuencias graves para todo el sur de EEUU

Estados Unidos
Alabama protege a las clínicas de fecundación in vitro: en qué consiste la ley
5 mins

Alabama protege a las clínicas de fecundación in vitro: en qué consiste la ley

Estados Unidos


Rick Navarro, abogado de la defensa, argumentó durante la audiencia que se trataba “en el peor de los casos, de un caso de negligencia”. Ramírez había dicho anteriormente a la agencia AP que “cometió un error” al presentar cargos.

Tipton preguntó a los abogados de González si podían demostrar que los fiscales conocían la excepción. "Lo que pretendemos mostrar es que la negligencia no explica esta supervisión. Es el papel y la función de los fiscales estar conscientes de los elementos de los estatutos que están acusando", dijo David Donatti, abogado de la ACLU de Texas, quien representa a González.

El sonado caso de Lizelle González y su demanda contra funcionarios de Texas

González fue acusada formalmente en 2022, después de tomar el medicamento misoprostol cuando tenía 19 semanas de embarazo. Fue tratada en un hospital de Texas, donde los médicos luego realizaron una cesárea para dar a luz a un niño muerto después de que no detectaron latidos del corazón fetal.

Su demanda, presentada en marzo, también nombró al condado que administra el pequeño hospital donde fue tratada González, alegando que el personal del hospital violó los derechos de privacidad de los pacientes al informar sobre el aborto. Una denuncia enmendada alegaba que la oficina del sheriff entrevistó a González y la arrestó más tarde bajo instrucciones de los fiscales.

PUBLICIDAD

Los cargos fueron retirados pocos días después del arresto de la mujer. En febrero, Ramírez acordó pagar una multa de $1,250 según un acuerdo alcanzado con el Colegio de Abogados del Estado de Texas. Ramírez también aceptó que su licencia se mantuviera en suspensión condicional durante 12 meses.

La decisión del miércoles permitirá que el caso avance en la corte.

Mira también:

Video Aumentan los embarazos adolescentes en Texas, estado con duras restricciones al aborto: expertos analizan
Relacionados:
AbortoAborto legalEmbarazoAsesinato

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX