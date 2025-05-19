Fue declarada con muerte cerebral desde hace tres meses, pero la mantienen conectada a un respirador artificial porque está embarazada

El caso de una mujer embarazada de Georgia, a la que los médicos declararon con muerte cerebral y se ha mantenido con respiración asistida durante tres meses, ha suscitado complicados cuestionamientos sobre las leyes del estado sobre aborto y sobre si un feto es una persona.

Adriana Smith, enfermera y madre de 30 años, estaba embarazada de unos dos meses el 19 de febrero, cuando fue declarada con muerte cerebral, según una página web de recaudación de fondos creada por su madre.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los médicos, la estricta ley antiaborto de Georgia exige que permanezca con respiración asistida hasta que el feto se haya desarrollado lo suficiente como para que pueda nacer, escribió su madre.

La ley, que forma parte de una oleada de medidas promulgadas en estados conservadores después de que el Tribunal Supremo anulara el caso Roe contra Wade en 2022, restringe el aborto una vez que se detecta actividad cardiaca y otorga derechos de persona al feto.

La madre de Smith dice que esto ha dejado a su familia sin voz en una situación difícil, y con su fecha de parto aún a meses de distancia, la familia se queda preguntándose si el bebé nacerá con discapacidades o si incluso puede sobrevivir. Algunas activistas, muchas de ellas mujeres negras como Smith, afirman que esto plantea cuestiones de equidad racial.

Ley Antiaborto en Georgia

Emory Healthcare, que administra el hospital donde se halla Smith, no ha explicado cómo los médicos decidieron mantener a Smith con soporte vital, excepto para decir en un comunicado que consideraron "las leyes de aborto de Georgia y todas las demás leyes aplicables".

El estado adoptó una ley en 2019 para prohibir el aborto después de que se pueda detectar actividad cardíaca, alrededor de seis semanas de embarazo, que entró en vigor después de que Roe v. Wade fuera revocado.

Esa ley no aborda explícitamente la situación de Smith, pero permite el aborto para preservar la vida o la salud física de la mujer embarazada. Tres estados tienen prohibiciones similares que entran en vigor alrededor de las seis semanas, y doce estados prohíben el aborto en todas las etapas del embarazo.

PUBLICIDAD

David S. Cohen, profesor de la Facultad de Derecho Thomas R. Kline de la Universidad Drexel de Filadelfia, dijo que el hospital podría estar más preocupado por la parte de la ley que otorga a los fetos derechos legales como "miembros de la especie Homo sapiens".

Cohen dijo que, por tanto, Emory podría considerar a Smith y al feto como dos pacientes y que, una vez que Smith estuvo con respiración asistida, tenían la obligación legal de mantener con vida al feto, incluso después de que ella muriera.

"Este es el tipo de casos de los que los profesores de derecho llevan hablando mucho tiempo cuando se refieren a la personalidad del feto", dijo.

La congresista demócrata del área de Atlanta, Nabilah Islam Parkes, dijo el viernes que había enviado una carta al fiscal general del estado, Chris Carr, pidiendo una opinión legal sobre cómo se aplica la ley del aborto de Georgia cuando una mujer embarazada tiene muerte cerebral.

División sobre la personalidad del feto

Los grupos que se oponen al aborto están divididos sobre si deben apoyar las disposiciones relativas a la personalidad del feto, que están en vigor en al menos 17 estados, según el grupo Pregnancy Justice.

Algunos sostienen que los óvulos fecundados, los embriones y los fetos deben considerarse personas con los mismos derechos que los ya nacidos. Este concepto de personalidad pretende otorgarles derechos en virtud de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece que un Estado no puede "privar a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal; ni negar a ninguna persona dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes".

PUBLICIDAD

Algunos consideran que la personería es políticamente impracticable, especialmente después de que las enmiendas a las constituciones estatales sobre personería fueran rechazadas por los votantes en Colorado, Mississippi y Dakota del Norte entre 2008 y 2014. Los que se apartaron buscaron leyes y restricciones sobre el aborto que no llegaran a la personalidad del feto, aunque a menudo se basaban en el concepto.

Desigualdad racial en la salud

Según el relato de April Newkirk, madre de Smith, dado a la televisora de Atlanta WXIA, su hija fue a un hospital quejándose de dolores de cabeza, le dieron medicación y le dieron el alta.

Posterior a ello, el novio de Smith la observó jadeando y llamó al 911. En el hospital de la Universidad de Emory se determinó que tenía coágulos de sangre en el cerebro y fue declarada en muerte cerebral.

No está claro qué dijo Smith cuando acudió al hospital ni si la atención que recibió fue la habitual para sus síntomas. Pero las mujeres negras se quejan a menudo de que sus síntomas no se toman en serio, y una investigación de Associated Press descubrió que los resultados sanitarios de las mujeres negras son peores debido a circunstancias relacionadas con el racismo y la desigualdad de acceso a la atención médica.

Monica Simpson, directora ejecutiva de SisterSong, principal accionante en una demanda contra la ley del aborto de Georgia, afirmó: "Hay que confiar en las mujeres negras cuando se trata de nuestras decisiones sanitarias".

PUBLICIDAD

Y prosigue: "Como tantas mujeres negras, Adriana habló por sí misma. Expresó lo que sentía en su cuerpo, y como profesional de la salud, sabía cómo navegar por el sistema médico", dijo Simpson, señalando que cuando Smith fue diagnosticada "ya era demasiado tarde."

No está claro si los coágulos del cerebro de Smith estaban relacionados con su embarazo.

Pero su situación es sin duda alarmante para quienes buscan soluciones a las disparidades en la tasa de mortalidad materna entre las mujeres negras. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las mujeres negras tuvieron una tasa de mortalidad de 50,3 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2023. Eso es más de tres veces la tasa de las mujeres blancas, y es más alta que las tasas de las mujeres hispanas y asiáticas.

La situación actual de Smith

Aunque Smith está conectada a un respirador y probablemente a otros dispositivos de soporte vital, ser declarada en muerte cerebral significa que está muerta.

Algunos expertos se refieren al "soporte vital" como "medidas de mantenimiento", "soporte de órganos" o "soporte somático", que se refiere al cuerpo como algo distinto de la mente.

Emory no ha hecho público qué se está haciendo para que el feto de Smith pueda seguir desarrollándose.

En otro caso ocurrido en Florida, los médicos atendieron con éxito el parto de una mujer de 31 años que había sido declarada en muerte cerebral cuando estaba embarazada de 22 semanas, pero no sin semanas de seguimiento, pruebas y cuidados médicos. La familia de la mujer quería quedarse con el feto, según explicaron médicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Florida en un artículo publicado en 2023.

PUBLICIDAD

En su primer día de ingreso, los médicos le administraron hormonas para elevar su presión arterial y le colocaron una sonda de alimentación. Tras trasladarla a una unidad de cuidados intensivos, una enfermera obstétrica permaneció junto a su cama de forma continua para controlar la frecuencia cardiaca y los movimientos del feto.

Estaba conectada a un respirador artificial, recibía regularmente esteroides y hormonas y necesitaba múltiples antibióticos para tratar la neumonía. Su equipo médico abarcaba múltiples especialidades: obstetricia, neonatología, radiología y endocrinología.

Los médicos intervinieron quirúrgicamente para extraer el feto a las 33 semanas, cuando bajó su frecuencia cardiaca, y el bebé parecía gozar de buena salud al nacer.

«No disponemos de una gran base científica para guiar la toma de decisiones clínicas en estos casos», afirmó la Dra. Kavita Arora, obstetra y ginecóloga de Carolina del Norte, que expresó su preocupación por el efecto del uso prolongado de un respirador en el feto. «Sencillamente, no hay muchos casos así».

El documento de 2023 advertía de que «no hay que subestimar los costes».

No está claro si Smith, cuya madre dijo que era enfermera en el Hospital Universitario Emory, tenía seguro médico. Pero JoAnn Volk, profesora, fundadora y codirectora del Centro de Reformas del Seguro Médico de la Universidad de Georgetown, dijo que, en el caso de las personas con seguro médico, suele corresponder a la aseguradora determinar si la atención es médicamente necesaria y está cubierta por el plan.

PUBLICIDAD

Aunque no está claro cuánto costará mantener a Smith con respiración asistida hasta que el feto pueda nacer, ni quién será responsable de ese coste, la página de GoFundMe de su madre menciona al hijo de Smith, de 7 años, y señala que el bebé podría tener discapacidades importantes, ya que su objetivo es recaudar 275.000 dólares.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator