Congreso de Alabama protege la fecundación 'in vitro' tras el escándalo por el fallo que considera "niños" a embriones congelados

Los legisladores de Alabama se apresuraron a proteger los servicios de fertilización in vitro (FIV) el jueves después de que las clínicas de fertilidad cerraran tras el fallo de un tribunal estatal de que los embriones congelados son niños según la ley estatal de muerte por negligencia.

Ante la presión pública para que se reanudaran los servicios de FIV en el estado, ambas cámaras de la Legislatura de Alabama avanzaron en una legislación que extendería la protección a las clínicas ante posibles demandas. Los legisladores esperan que las medidas se aprueben a principios de la próxima semana mientras evalúan si se necesitan acciones adicionales.

PUBLICIDAD

“Esto al menos mantendría las clínicas abiertas y las familias seguirían adelante”, dijo la representante republicana Terri Collins, patrocinadora del proyecto de ley.

¿Cuál es el estatus legal de los embriones?

La Corte Suprema de Alabama dictaminó a mediados de febrero que tres parejas a quienes se les habían destruido embriones congelados en un accidente en una instalación de almacenamiento podían presentar demandas por muerte por negligencia para sus “hijos extrauterinos”. El fallo, que trata a un embrión del mismo modo que a un niño o a un feto en gestación según el estatuto de muerte por negligencia, generó preocupaciones sobre las responsabilidades civiles de las clínicas. Tres proveedores importantes anunciaron una pausa en los servicios de FIV.

La propuesta de los republicanos se centró en la protección de las demandas en lugar de intentar abordar el estatus legal de los embriones. La legislación protegería a los proveedores de procesamiento y demandas civiles relacionadas con el “daño o muerte de un embrión” durante los servicios de FIV.

Los proyectos de ley avanzaron con un amplio apoyo bipartidista. Los representantes votaron 94-6 a favor de la propuesta y los senadores estatales votaron 32-0 a favor.

Algunos republicanos dijeron que quieren considerar restricciones futuras sobre lo que sucede con los embriones no utilizados.

El representante republicano Ernie Yarbrough de Trinity intentó sin éxito introducir una enmienda al proyecto de ley que prohibiría a las clínicas descartar intencionalmente embriones que no se hayan utilizado o después de pruebas genéticas.

PUBLICIDAD

El representante republicano Mark Gidley de Hokes Bluff dijo que quiere que los legisladores consideren regular las clínicas de fertilidad.

“Esto es lo que es importante para mí y para muchos miembros de esta Cámara. Comprenda que una vez que es fertilizado, comienza a crecer, aunque no esté en el útero de una mujer”, dijo Gidley.

Un legislador demócrata dijo que el estado, que tiene una estricta prohibición del aborto sin excepciones en caso de violación, ha pasado demasiado tiempo interfiriendo con las decisiones de las mujeres.

Video La Corte de Alabama reconoce a los embriones congelados como niños, ¿pone en riesgo la fecundación in vitro?

“Estoy tan cansada de que la gente me diga, como mujer en Alabama, qué voy a hacer con mi propio cuerpo. Es hora de que detengamos esto”, dijo la representante demócrata Barbara Drummond de Mobile. Dijo que una mujer le envió un mensaje de texto esta mañana preguntándole si el estado asumiría la “custodia” y la responsabilidad de sus embriones congelados si ahora se los considera niños.

Los demócratas en el Senado de Alabama habían intentado sin éxito enmendar el proyecto de ley para establecer que un embrión humano fuera del útero no puede ser considerado un feto o un ser humano según la ley estatal. La senadora Linda Coleman-Madison, demócrata de Birmingham, dijo que esa era la forma más directa de abordar el tema. Los republicanos impidieron que la enmienda se sometiera a votación.

Lenguaje “antiaborto” en la constitución de Alabama

En su fallo, los jueces de Alabama citaron un lenguaje antiaborto agregado a la Constitución de Alabama en 2018, diciendo que Alabama reconoce y protege los “derechos de los niños no nacidos”. La enmienda constitucional fue aprobada por el 59% de los votantes de Alabama.

PUBLICIDAD

El representante Chris England, demócrata de Tuscaloosa, dijo que los legisladores pueden brindar una solución temporal a través de la legislación, pero una solución a largo plazo debe abordar la enmienda constitucional de 2018, que, según dijo, esencialmente estableció la “personalidad” de los embriones.

"Hay ramificaciones de gran alcance en la condición de persona", dijo England.

Más de 200 pacientes de FIV llenaron el Capitolio el miércoles presionando a los legisladores para que reiniciaran los servicios de FIV en el estado. Mostraron a los legisladores bebés creados mediante un tratamiento de FIV o describieron cómo el fallo detuvo su camino hacia la paternidad.

LeeLee Ray sufrió ocho abortos espontáneos, un embarazo ectópico y múltiples cirugías antes de recurrir a la subrogación con la esperanza de tener un hijo. Ella y su esposo encontraron una madre sustituta a través de un programa de compatibilidad, pero ahora no pueden transferirle sus embriones y no pueden trasladarlos fuera del estado.