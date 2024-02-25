La decisión sobre los embriones congelados de Alabama ya está impactando: lo que debes saber

La Corte Suprema de Alabama dictaminó recientemente que los embriones congelados pueden considerarse niños en una enmienda a la legislación estatal, lo que suscita preocupación sobre cómo podría afectar la decisión a la fecundación in vitro, comúnmente conocida como FIV.

La decisión, dictada en casos de muerte por negligencia presentados por parejas cuyos embriones congelados fueron destruidos en un accidente, podría dejar a las clínicas expuestas a demandas y restringir el acceso al tratamiento.

El hospital de la Universidad de Alabama en Birmingham suspendió la semana pasada los tratamientos de FIV mientras estudiaba el significado de la sentencia. El jueves, los proveedores de FIV Alabama Fertility Services y Mobile Infirmary decidieron interrumpir parte de sus programas.

Esto es lo que hay que saber sobre este tratamiento de fertilidad cada vez más común:

¿Qué es la FIV?

La fecundación in vitro ofrece una posible solución cuando una mujer tiene problemas para quedar embarazada. Consiste en extraer sus óvulos y combinarlos en una placa de laboratorio con el esperma de un hombre para crear un embrión fecundado, que se transfiere al útero de la mujer en un intento de crear un embarazo.

Según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, la FIV se realiza en ciclos y puede ser necesario más de uno para lograr un embarazo. El procedimiento puede utilizar los óvulos y espermatozoides de la pareja o los de un donante.

¿Cómo se fabrican los embriones?

El tratamiento suele utilizar hormonas para desencadenar la ovulación, de modo que se producen múltiples óvulos y se utiliza una aguja para extraerlos de los ovarios, explica el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos.

Los óvulos pueden fecundarse añadiendo el esperma a los óvulos en un laboratorio o puede inyectarse un único espermatozoide en cada óvulo.

"Cultivamos ese óvulo fecundado durante un periodo de tiempo, normalmente de cinco a seis días, para crear etapas de desarrollo denominadas blastocisto. Y éstos se transfieren o almacenan para su uso futuro", explica el Dr. Jason Griffith, endocrinólogo reproductivo de Houston.

Un blastocisto es el estadio inicial de un embrión, que se define como el estado de desarrollo que comienza en la fecundación y dura hasta ocho semanas.

Griffith explica que, en el tercer día tras la fecundación, el embrión tiene entre seis y diez células. Para el día seis, tiene entre 100 y 300 células.

"Estamos hablando de algo que todavía es microscópico", dijo, y añadió que una persona contiene más de un billón de células.

¿Cómo se congelan y almacenan los embriones?

El proceso de congelación consiste en sustituir el agua de las células embrionarias por un líquido protector y congelarlas con nitrógeno líquido, según Johns Hopkins Medicine. Los embriones congelados pueden utilizarse para futuros embarazos, y la gran mayoría sobrevive al proceso de descongelación.

Los embriones congelados se almacenan en tanques que contienen nitrógeno líquido en laboratorios de hospitales o centros de medicina reproductiva. Griffith explica que también pueden conservarse en almacenes contratados por centros sanitarios, sobre todo cuando se almacenan durante muchos años. Los embriones congelados pueden conservarse de forma segura durante una década o más.

Griffith explica que en estas instalaciones se controlan las condiciones y existen mecanismos de seguridad física para proteger los tanques y generadores de reserva en caso de cortes de electricidad.

El doctor John Storment, endocrinólogo reproductivo de Lafayette, afirma que su estado tiene una ley especial que prohíbe a los médicos desechar embriones viables que aún se estén dividiendo, lo que significa que deben conservarse y almacenarse. Por eso, él y otros médicos envían los embriones fuera del estado, a un centro de almacenamiento seguro, una vez que la paciente ha terminado de utilizarlos en un determinado ciclo de FIV.

"Cuando vuelvan a necesitar embriones, pueden enviarlos aquí", explica. "Pero no los mantenemos almacenados aquí".

En otros estados, dijo, los pacientes pueden optar por utilizarlos, desecharlos o donarlos a otras parejas o para investigación.

¿Cómo podría afectar la sentencia de Alabama a la FIV?

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular el caso Roe contra Wade en 2022 suscitó especulaciones sobre cómo la sentencia podría acarrear problemas en la atención a la fertilidad, según Greer Donley, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pittsburgh.

"Este es uno de los primeros casos que lo está demostrando", dijo.

Donley espera que la FIV siga estando disponible en Alabama, pero que los embriones no se almacenen allí. Aunque trasladarlos a otros estados para su almacenamiento aumentará el costo, los retos logísticos y el riesgo asociado a los procedimientos.

"Esto abre la posibilidad de utilizar las leyes de bienestar infantil de forma más holística para penalizar cualquier cosa que pueda dañar al embrión", dijo Donley.

Donley dijo que esa presión podría continuar. "El futuro que el movimiento antiaborto quiere ver es uno en el que los fetos tengan protecciones constitucionales federales desde el momento de la concepción", precisó.

Desde 2022, cuatro estados han enmendado sus Constituciones para proteger el acceso al aborto, y varios otros están considerando medidas electorales para este año. En muchos, el lenguaje va más allá de permitir el aborto para otorgar a las personas derechos a la libertad reproductiva de manera más amplia, lo que podría garantizar el acceso a la FIV.

¿Qué preocupa a los médicos?

Los médicos fuera de Alabama están preocupados por las posibles implicaciones nacionales de la reciente decisión judicial.

Podría "restringir sustancialmente el acceso a un tratamiento de fertilidad muy vital que ha ayudado a innumerables personas hoy en día a ampliar sus familias", dijo Griffith. "Si nos fijamos en el porcentaje de embarazos en Estados Unidos que resultan de la fecundación in vitro, ronda el 2%".

También podría aumentar el costo de la fecundación in vitro para muchas familias , aunque no está claro en cuánto, debido a cosas como las tasas adicionales de almacenamiento y los costes de responsabilidad civil, dijo.

Un ciclo de FIV, incluidos todos los embriones transferidos, cuesta actualmente entre $15,000 y $25,000, según Griffith.

Otra posible consecuencia es un menor número de proveedores de FIV. Storment señaló que es posible que los médicos especialistas en fertilidad no quieran trasladarse a Alabama o quedarse allí.

"No creo que ningún médico que sepa que existe la posibilidad de ser procesado penalmente quiera siquiera estar en esa situación", dijo. "Hay otros 49 estados y muchos otros países en los que podrían ejercer sin la misma amenaza". Dijo que "ciertamente espera" que Alabama cambie su postura en este asunto.

"Esperamos que prevalezca más el sentido común y cambien la ley. Pero si no lo hace, no veo a nadie haciendo FIV en Alabama", dijo. "Conozco a un médico, un amigo mío que está en Alabama, y me llamó y me preguntó: '¿Estás contratando?'. Le dije: 'Sí, pero tampoco sé si Louisiana es el estado más progresista al que mudarse'".

Storment afirmó que la decisión de Alabama podría tener un efecto dominó en todo el país. "Es uno de los acontecimientos más importantes de la última década en materia de derecho reproductivo", afirmó.

