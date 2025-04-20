Más personas se practican abortos en EEUU, pero menos viajan a otros estados para hacerlo, según un estudio

Video Arrestan a mujer acusada de practicar abortos y liderar red de clínicas ilegales en Texas

Menos personas cruzaron las fronteras estatales para practicarse abortos en 2024 si se compara con las cifras del año anterior, mostró un nuevo estudio.

Un informe publicado recientemente por el Instituto Guttmacher, una organización de investigación que apoya el derecho al aborto, calcula que el número total de abortos proporcionados por profesionales clínicos en los estados donde es legal aumentó en menos del 1% de 2023 a 2024.

Sin embargo, el número de personas que cruzaron las fronteras estatales para abortar disminuyó en aproximadamente un 9%.

El informe, basado en una encuesta mensual de proveedores, es el vistazo más reciente a la forma en que ha evolucionado el panorama del aborto en Estados Unidos desde que la Corte Suprema revirtió el fallo del caso de Roe vs. Wade en 2022, en una decisión que eliminó el derecho constitucional al aborto a escala nacional y abrió la puerta a prohibiciones y restricciones estatales.

En el informe de Guttmacher se calcula que hubo 1.04 millones de abortos en 2024, un aumento de aproximadamente el 1% respecto a su total del año anterior.

En varios estudios se ha encontrado que el número total de abortos en Estados Unidos ha aumentado desde la reversión del fallo, a pesar de que algunos estados han implementado prohibiciones.

Actualmente, 12 estados aplican prohibiciones al aborto con excepciones limitadas en todas las etapas del embarazo. Cuatro más tienen prohibiciones que entran en vigor después de aproximadamente seis semanas, que es antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.

El recuento de Guttmacher no refleja los abortos autogestionados, como los que se practican las personas que obtienen píldoras abortivas de redes comunitarias, farmacias extranjeras o a través de telemedicina mediante proveedores médicos en estados que tienen leyes destinadas a proteger a quienes envían píldoras a lugares con prohibiciones.

Actualmente hay una batalla judicial sobre la constitucionalidad de tales leyes. Pero en otra encuesta se encontró que el número de píldoras enviadas por telemedicina a estados con prohibiciones ha estado creciendo y representó aproximadamente uno de cada 10 abortos en Estados Unidos para el verano de 2024.

Isaac Maddow-Zimet, un científico de datos en Guttmacher, dijo que, aunque el número de abortos ha aumentado, es probable que algunas personas que desearían terminar sus embarazos no puedan hacerlo. “Sabemos que algunas personas acceden al aborto a través de la telemedicina”, afirmó. “Y sabemos que no es una opción para todos”.

Se han dado menos viajes para practicarse un aborto

El número de personas que cruzaron las fronteras estatales para abortar disminuyó a aproximadamente 155,000 en comparación con las casi 170,000 anteriores. El impacto interanual varía según el estado.

Por ejemplo, aproximadamente uno de cada ocho abortos realizados en Florida en la primera mitad de 2023 fue proporcionado a personas que provenían de fuera del estado. Para la segunda mitad de 2024, cuando entró en vigor una prohibición de abortos después de las primeras seis semanas de embarazo, solo aproximadamente uno de cada 50 se practicaban a personas de otro estado.

Más personas viajaron a estados como Virginia y Nueva York tras la entrada en vigor de la ley de Florida.

La disminución en el número de personas que viajaron a Minnesota podría estar vinculada a que volvieron a ofrecerse abortos en clínicas en Wisconsin.

La mayoría de los abortos en Kansas se proporcionaron a personas de otros lugares y el número creció a medida que se expandió la capacidad de las clínicas.

Los obstáculos de las prohibiciones afectan a algunas mujeres más que a otras

En un documento de trabajo publicado en marzo se proporciona una visión diferente sobre el impacto de las prohibiciones.

Se encontró que las tasas de natalidad aumentaron de 2020 a 2023 en condados más alejados de las clínicas de aborto. Las tasas aumentaron más rápido entre las mujeres negras e hispanas, aquellas con niveles educativos más bajos y las personas que no están casadas.

“La conclusión es que la distancia sigue siendo importante”, dijo Caitlin Myers, profesora de economía en Middlebury College y una de las autoras del documento de trabajo publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica.

“Estas prohibiciones son más que simples políticas; son ataques directos a la autonomía corporal”, expresó Regina Davis Moss, presidenta y directora ejecutiva de In Our Own Voice: National Black Women’s Reproductive Justice Agenda.

Las prohibiciones también exacerban las enormes disparidades en la mortalidad materna para las mujeres negras de Estados Unidos, señaló. En 2023, las mujeres negras murieron alrededor del momento del parto a una tasa casi 3.5 veces mayor que las mujeres blancas.

“Nos enfrentaremos a un creciente número de nacimientos, lo que aumentará la tasa de mortalidad materna, la tasa de mortalidad infantil y las desigualdades en la atención”, manifestó. “Es muy perturbador y triste”.

Bree Wallace, directora de gestión de casos en Tampa Bay Abortion Fund en Florida, que ayuda con la logística y los costos de los abortos, dijo que las personas que consideran la posibilidad de practicarse un aborto no siempre conocen sus opciones.

“Muchas personas no conocen sus opciones o piensan que simplemente no es posible salir del estado”, comentó. “Mucha gente escucha ‘prohibición’ o ‘prohibición de seis semanas’ en su estado y eso es todo”.

