Georgia realiza su primera ejecución en cuatro años: habían intentado pararla alegando discapacidad intelectual del condenado

Video Ivan Cantu: 5 pruebas con las que la familia del condenado a muerte quiere mostrar su inocencia

Un hombre de Georgia que fue condenado por el asesinato de su exnovia hace tres décadas fue ejecutado el miércoles, la primera vez que el estado aplica la pena capital en más de cuatro años.

Willie James Pye, de 59 años, fue declarado muerto a las 11:03 pm, tras recibir una inyección del sedante pentobarbital. Pye había sido condenado en noviembre de 1993 por el secuestro, violación y muerte de Alicia Lynn Yarbrough, quien había sido su pareja.

PUBLICIDAD

El director le preguntó si quería decir alguna última palabra y él respondió que no. Y sobre si quería que se dijera una oración por él, respondió que sí. Luego, un miembro del clero pronunció una breve oración, pidiendo a Dios que ayudara a Pye a experimentar algo de gracia y misericordia.



La última ejecución en Georgia antes de la de este miércoles se había llevado a cabo en enero de 2020, antes de que la pandemia de covid-19 cobrara fuerza.

Según el Departamento Correccional de Georgia, desde que l a Corte Suprema de Estados Unidos restableció la pena de muerte en 1976 en el estado han sido ejecutados 75 hombres y una mujer. Pye fue el recluso número 54 ejecutado mediante inyección letal. Actualmente, hay 35 hombres y una mujer en el corredor de la muerte en Georgia.

Los intentos de detener la ejecución de Willie Pye

Los abogados de Pye presentaron apelaciones a última hora instando a la Corte Suprema de Estados Unidos a intervenir, pero los jueces rechazaron por unanimidad detener la ejecución.

El equipo de la defensa argumentó que el estado no había cumplido las condiciones necesarias para reanudar las ejecuciones después de la pandemia y reiteró los argumentos de que Pye no podía ser legalmente ejecutado debido a una discapacidad intelectual.

La fiscalía estatal argumentó que los reclamos habían sido resueltos previamente por los tribunales y carecían de fundamento.

Organizaciones como Amnistía Internacional se habían pronunciado a favor de detener la ejecución.

PUBLICIDAD

"Desde 2002, la ejecución de personas con discapacidad intelectual es inconstitucional en Estados Unidos. Al contrario que cualquier otro estado del país, Georgia exige que esa discapacidad se demuestre más allá de toda duda razonable", escribió la organización en un comunicado este mes.

Según Amnistía Internacional, Willie Pye tenía un funcionamiento intelectual "considerablemente deficiente", con un cociente intelectual de 68. Los expertos, tanto de la acusación, como de la defensa, coincidían en que el hombre presentaba "déficits de adaptación", lo que constituye el segundo elemento de una discapacidad intelectual.

"Pero los expertos de la acusación no estaban de acuerdo en si esos déficits alcanzaban el nivel establecido por la norma, pese a que consideraban que 'afectan a su capacidad diaria de funcionar en la comunidad'. Por parte de la defensa, una experta en discapacidad intelectual aseguraba sin lugar a dudas que, por las pruebas que ella misma le había realizado, los déficits de Willie Pye cumplían los requisitos de este segundo elemento", detalló la organización.

Willie James Pye: de una infancia tormentosa al asesinato de Alicia Lynn Yarbrough

Pye había tenido una relación romántica intermitente con Yarbrough, pero en el momento en que fue asesinada, ella vivía con otro hombre. Pye, Chester Adams y un joven de 15 años habían planeado robarle a ese hombre y compraron una pistola antes de dirigirse a una fiesta en un pueblo cercano, dijeron los fiscales.

PUBLICIDAD

El trío abandonó la fiesta alrededor de la medianoche y se dirigió a la casa donde vivía Yarbrough, encontrándola sola con su bebé. Entraron a la fuerza en la casa, le robaron un anillo y un collar y la obligaron a ir con ellos, dejando al bebé solo, detalló la acusación.

El grupo condujo hasta un motel, donde violaron a Yarbrough y luego abandonaron el motel con ella en el auto, dijeron los fiscales. Giraron por un camino de tierra y Pye ordenó a Yarbrough que saliera del auto, la hizo acostarse boca abajo y le disparó tres veces, según documentos judiciales.

El cuerpo de Yarbrough fue encontrado el 17 de noviembre de 1993, pocas horas después de su asesinato. Pye, Adams y el adolescente fueron arrestados rápidamente. Pye y Adams negaron saber nada de la muerte de Yarbrough, pero el adolescente confesó e implicó a los otros dos.

El adolescente llegó a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales y fue el testigo principal en el juicio de Pye. En junio de 1996, un jurado declaró a Pye culpable de asesinato, secuestro, robo a mano armada, violación y robo, y lo condenó a muerte.



Los abogados de Pye habían argumentado en documentos judiciales que los fiscales se basaron en gran medida en el testimonio del adolescente, pero que luego este dio declaraciones inconsistentes. Tales declaraciones, así como el testimonio de Pye durante el juicio, indican que Yarbrough abandonó la casa voluntariamente y fue al motel para intercambiar sexo por drogas, dijeron los abogados en documentos judiciales.

PUBLICIDAD

Los abogados que representan a Pye también escribieron en presentaciones judiciales anteriores que su cliente se crió en la pobreza extrema en una casa sin plomería interior ni suficiente comida o ropa. Su infancia se caracterizó por el abandono y el abuso por parte de miembros de la familia que a menudo estaban borrachos, escribieron sus abogados.

La defensa también argumentó que Pye sufría daño cerebral en el lóbulo frontal, potencialmente causado por el síndrome de alcoholismo fetal, que perjudicaba su capacidad de planificación y control de sus impulsos.

Los abogados de Pye habían argumentado durante mucho tiempo ante los tribunales que se le debía imponer una nueva sentencia porque su abogado litigante no se preparó adecuadamente para la fase de sentencia de su juicio. Su equipo legal argumentó que el abogado litigante original no investigó suficientemente su “vida, antecedentes, salud física y psiquiátrica” para presentar pruebas atenuantes al jurado durante la sentencia.

Un juez federal rechazó esas afirmaciones, pero un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de EEUU estuvo de acuerdo con los abogados de Pye en abril de 2021. Luego, el tribunal federal de apelaciones en pleno volvió a escuchar el caso, y anuló el fallo del panel en octubre de 2022.

Adams, coacusado de Pye, que ahora tiene 55 años, se declaró culpable en abril de 1997 de los cargos de asesinato con mala intención, secuestro con lesiones corporales, robo a mano armada, violación y sodomía agravada. Recibió cinco sentencias consecutivas de cadena perpetua y permanece tras las rejas.

PUBLICIDAD

Mira también