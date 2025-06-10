Ejecutan en Florida a Anthony Wainwright, el reo que escapó de una prisión, secuestró, violó y mató a una joven

Video Sin últimas palabras: ejecutan con la inyección letal a hombre acusado de asesinar a la expareja de su novia

Anthony Wainwright, un hombre condenado por violar y matar a una mujer hace tres décadas en Florida, fue ejecutado este martes tras varias apelaciones que intentaron detener su ejecución.

Wainwright, de 54 años, recibió la inyección letal en la prisión estatal de Florida, cerca de Starke poco después de las 6:00 pm (hora del Este).

Los hombros de Wainwright se estremecieron un par de veces, parpadeó y respiró profundamente varias veces antes de quedarse completamente inmóvil a las 6:14 pm. Wainwright hizo una declaración final, pero las palabras eran inaudibles desde la sala de testigos.

Fue declarado muerto a las 6:22 pm, según confirmó Byran Griffin, portavoz del gobernador Ron DeSantis.

El reo fue condenado por el asesinato en abril de 1994 de Carmen Gayheart, una mujer de 23 años y madre de dos niños pequeños, en Lake City.

Wainwright era una de las seis personas que enfrentarán la pena de muerte en Florida este año. Esta semana hay cuatro ejecuciones programadas en todo el país, incluida otra este mismo martes en Alabama.

La Corte Suprema de Estados Unidos negó este lunes varias de las apelaciones de Wainwright.

La hermana de Gayheart dijo que tres décadas es demasiado tiempo para esperar justicia.

“Es ridículo el número de apelaciones que reciben", dijo Maria David a AP, añadiendo que cada paso del proceso de apelación reabría las heridas de su familia. "Tienes que revivirlo de nuevo porque tienen que volver a contar toda la historia".

Así fue el crimen que cometió Anthony Wainwright contra Carmen Gayheart

De acuerdo con los registros judiciales, Wainwright y otro hombre identificado como Richard Hamilton se fugaron en abril de 1994 de una prisión en Carolina del Norte. Ambos robaron un Cadillac verde y asaltaron una casa, llevándose armas y dinero.

Después condujeron hasta Florida y, cuando el Cadillac empezó a dar problemas en Lake City, decidieron robar otro vehículo.

El 27 de abril de 1994 Gayheart subía al auto la compra del supermercado en su Ford Bronco azul, cuando los dos hombres se acercaron a ella en el estacionamiento del establecimiento, según los documentos judiciales.

Wainwright y Hamilton la obligaron a entrar en el vehículo a punta de pistola y se marcharon del supermercado. Los dos hombres la violaron en el asiento trasero y luego intentaron estrangularla antes de dispararle dos veces en la nuca, según los documentos judiciales.

Además, arrastraron su cuerpo varias decenas de metros en la carretera y se marcharon.

Los dos hombres fueron detenidos en Mississippi al día siguiente tras un tiroteo con la policía. En 1995, un jurado declaró a Wainwright culpable de asesinato, secuestro, robo y violación, y recomendó por unanimidad que fuera condenado a muerte.

Hamilton, el otro condenado por el asesinato de Gayheart, también recibió la pena de muerte, sin embargo, no fue ejecutado. Murió en el corredor de la muerte en enero de 2023 a la edad de 59 años.

David, hermana de Gayheart, dijo que se siente frustrada porque Hamilton muriera antes de que el estado pudiera ejecutarlo.

Dijo que se sintió "embargada por la emoción" cuando se enteró de que había sido autorizada la orden de ejecución de Wainwright.

Los intentos de Anthony Wainwright por detener su ejecución

Los abogados de Wainwright han presentado múltiples recursos sin éxito a lo largo de los años, basándose en lo que consideraban problemas en su juicio y en las pruebas de que sufría daños cerebrales y discapacidad intelectual.

Desde que se programó su ejecución, sus abogados han argumentado en los tribunales estatales y federales que su ejecución debería suspenderse para dar tiempo a los tribunales a escuchar argumentos legales adicionales en su caso.

En un escrito presentado ante la Corte Suprema de EEUU, sus abogados argumentaron que su caso ha estado "viciado por fallos críticos y sistémicos en prácticamente todas las fases y hasta la firma de su sentencia de muerte".

Estos fallos incluyen pruebas de ADN defectuosas que no se revelaron a la defensa hasta después de los alegatos iniciales, instrucciones erróneas al jurado, alegatos finales incendiarios e inexactos y errores de los abogados designados por el tribunal.

El escrito también afirma que un informante de la cárcel que testificó en el juicio de Wainwright admitió el mes pasado que él y otro informante habían testificado a cambio de penas más leves, un hecho que no se había revelado a la defensa.

La familia de Carmen Gayheart esperó más de 30 años por justicia

De acuerdo con la hermana de Gayheart, sus padres murieron mientras esperaban que se hiciera justicia, por ello piensa asistir a la ejecución para presenciar el capítulo final de la tragedia de su familia.

"No hay nada que me impida ver esto hasta el final", dijo.

De acuerdo con David, su hermana amaba demasiado a los animales, y estaba preparándose para ser enfermera en lugar de veterinaria, dijo David. Era una mujer paciente con sus hijos y era muy querida por su familia, dijo David.

A lo largo de los años, David ha llevado consigo un libro con todos los expedientes judiciales, desde la acusación inicial hasta las últimas apelaciones.

"Estoy deseando conseguir los últimos papeles que dicen que ha sido ejecutado para ponerlos en el libro y no tener que pensar nunca más en Anthony Wainwright", dijo.

