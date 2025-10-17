Arizona ejecuta por inyección letal a un reo condenado por el asesinato de 4 miembros de una familia en 1993

Video Sin últimas palabras: ejecutan con la inyección letal a hombre acusado de asesinar a la expareja de su novia

Un hombre condenado por matar a cuatro miembros de una familia de Phoenix hace más de 30 años fue ejecutado este viernes. Esta fue la segunda ejecución del año en Arizona.

Richard Kenneth Djerf, de 55 años, murió por inyección letal.

PUBLICIDAD

“Según todos los reportes, el proceso se llevó a cabo según lo previsto y sin incidentes”, dijo John Barcello, subdirector del Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reincorporación de Arizona, durante una conferencia de prensa.

El hombre estaba acusado de los asesinatos de Albert Luna y Patricia Luna, además de sus hijos Rochelle Luna, de 18 años y Damien Luna, de 5 años, en su domicilio el 14 de septiembre de 1993.

Djerf, que llevaba más de 29 años en prisión, decidió no solicitar clemencia. Su ejecución fue la cuarta en el país esta semana y la número 39 del año.

“Esas cuatro víctimas inocentes merecen justicia, y sus seres queridos merecen tener un cierre”, dijo la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, cuya oficina solicitó la ejecución.

Así fue el crimen que cometió Richard Kenneth Djerf contra una familia de Phoenix

Los fiscales señalaron que todo comenzó cuando Djerf culpó a otro miembro de la familia, Albert Luna Jr., de un robo anterior de aparatos electrónicos en su apartamento.

Djerf se obsesionó con vengarse y meses después fue a la casa de las víctimas fingiendo que iba a entregar flores, según los fiscales.

Las autoridades informaron que Djerf agredió sexualmente a Rochelle Luna y le cortó la garganta; golpeó a Albert Luna con un bate de béisbol de aluminio, lo apuñaló y disparó. Además, ató a Patricia y a Damien Luna a sillas de cocina antes de dispararles fatalmente.

Albert Luna Jr. no estaba en casa, por lo que se salvó de la masacre cometida por Djerf.

Arizona, un estado con un historial complicado con las ejecuciones

Arizona ha sido criticada en el pasado por tardar demasiado en insertar las intravenosas durante las ejecuciones por inyección letal. Los expertos dicen que debería tomar de siete a diez minutos desde el inicio de la inserción hasta la proclamación de la muerte.

PUBLICIDAD

Debido a eso, el estado suspendió las ejecuciones en 2014 debido a preocupaciones sobre el uso de la pena de muerte.

Hubo una pausa de casi ocho años provocada por dificultades para obtener los medicamentos necesarios y por las críticas de la ejecución fallida en 2014 de Joseph Wood, quien recibió 15 dosis de una combinación de dos drogas durante dos horas, lo que lo llevó a resoplar repetidamente y jadear cientos de veces antes de morir.

Las ejecuciones se reanudaron en 2022, y ese año se ejecutó a tres prisioneros.

Se suspendieron nuevamente en 2023 después de que la gobernadora demócrata Katie Hobbs ordenara una revisión del protocolo de pena capital y la fiscal general demócrata Kris Mayes acordara no solicitar más ejecuciones.

La revisión concluyó en noviembre de 2024, cuando Hobbs despidió a un magistrado federal jubilado que había designado para examinar los procedimientos de ejecución, y el departamento de correcciones del estado anunció cambios en el equipo encargado de la inyección letal.

Arizona llevó a cabo su última sentencia de muerte a mediados de marzo, al ejecutar a Aaron Brian Gunches por el asesinato de Ted Price en 2002.

Con la ejecución de Djerf, ahora hay 107 prisioneros en el corredor de la muerte en Arizona.

Mira también: