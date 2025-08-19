Cambiar Ciudad
Ejecuciones

Florida ejecuta por inyección letal un reo que estuvo detenido 43 años por secuestrar y matar a una mujer

Kayle Bates fue condenado por asesinato en primer grado, secuestro, robo a mano armada e intento de agresión sexual de Janet White el 14 de junio de 1982 en el condado de Bay, en el Panhandle de Florida.

Por:
Univision y AP
Video Sin últimas palabras: ejecutan con la inyección letal a hombre acusado de asesinar a la expareja de su novia

Un hombre condenado por secuestrar y matar a una mujer hace más de cuatro décadas en Florida fue ejecutado este martes.

Kayle Bates, de 67 años, recibió inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke, luego de que el gobernador republicano Ron DeSantis firmara la orden de ejecución el pasado viernes.

Las ejecuciones en Florida se llevan a cabo mediante una inyección letal de tres fármacos: un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón, según el Departamento Correccional del estado.

¿Por qué fue condenado Kayle Bates?

Bates fue condenado por asesinato en primer grado, secuestro, robo a mano armada e intento de agresión sexual de Janet White el 14 de junio de 1982 en el condado de Bay, en el Panhandle de Florida.

De acuerdo con los documentos judiciales, Bates secuestró a White en la oficina de seguros donde ella trabajaba, la llevó a un bosque detrás del edificio, intentó violarla, la apuñaló hasta matarla y le arrancó un anillo de diamantes de uno de sus dedos.

Los abogados de Bates presentaron recursos ante la Corte Suprema de Florida y la Corte Suprema de EEUU, así como una demanda federal alegando que el proceso de DeSantis para firmar órdenes de ejecución era discriminatorio, ya que el acusado es afroestadounidense.

Sin embargo, la demanda federal fue desestimada el martes pasado. El tribunal dictaminó que no se pudo comprobar la discriminación.

La justicia demoró 43 años, dice el esposo de Janet White

Entre los testigos de la ejecución de Bates, estuvo Randy White esposo de Janet White. La pareja estuvo casada por ocho años antes de que Janet fuera asesinada.

Randy declaró a USA TODAY que la justicia se ha demorado demasiado para su esposa.

"Esto ha estado detenido durante 43 años", dijo Randy White, que temía que él o Bates murieran antes de la ejecución.

"Al menos esta parte puedo dejarla atrás y no volver a pensar en ella. Puedo acabar con ello".

Por otro lado un grupo de veteranos pidió clemencia esta semana por un indulto para Bates, que fue miembro de la Guardia Nacional de Florida.

“El ejército nos inculca a todos un código de honor inquebrantable: no dejar a nadie atrás. Esa obligación no termina al finalizar el servicio. En gran medida, ahí es donde comienza para nuestros soldados, marines, marineros y aviadores con lesiones mentales. Ejecutar a un veterano que quedó destrozado por la guerra y sin la atención adecuada no es justicia. Es un incumplimiento del deber. Es el abandono definitivo”, dice una carta enviada a DeSantis y firmada por 130 veteranos.

Las ejecuciones en Estados Unidos en 2025

En lo que va de año, un total de 28 hombres han muerto por ejecución ordenada por un tribunal en Estados Unidos, y está previsto que al menos otras 10 personas sean ejecutadas en siete estados en lo que queda de 2025.

Veintitrés de las ejecuciones de este año se han hecho a través de la inyección letal, dos por pelotones de fusilamiento y tres por hipoxia por inhalación de nitrógeno, que es un procedimiento de bombeo de gas de nitrógeno a través de una máscara facial que provoca asfixia.

Esta es la décima sentencia de muerte llevada a cabo en Florida en 2025, ampliando aún más el récord estatal para un solo año. Están previstas dos ejecuciones más en el próximo mes.

EjecucionesInyección letalPena de muerteFloridaRon DeSantisEstados Unidos de América

