Pena de muerte

Ejecutan en Texas a Matthew Lee Johnson, condenado por quemar viva a una anciana en un atraco a una tienda

La suya es la segunda de tres ejecuciones programadas esta semana en Estados Unidos. En Indiana, Benjamin Ritchie recibió este la inyección letal este martes por la madrugada por el asesinato en 2000 de un agente de policía.


Univision y AP
Video Sin últimas palabras: ejecutan con la inyección letal a hombre acusado de asesinar a la expareja de su novia

Matthew Lee Johnson fue ejecutado este martes por la tarde en Texas por la muerte de una anciana a la que quemó durante un robo en una tienda hace más de una década.

Johnson fue condenado por la muerte en 2012 de Nancy Harris, una mujer de 76 años a la que roció con líquido para encendedores y prendió fuego en una tienda de Garland, un suburbio al noreste de Dallas.

Johnson, de 49 años, recibió la inyección letal en la penitenciaría estatal de Huntsville.

La suya es la segunda de tres ejecuciones programadas esta semana en Estados Unidos. En Indiana, Benjamin Ritchie recibió este martes por la madrugada la inyección letal por el asesinato en el año 2000 de un agente de policía.

Estas dos ejecuciones forman parte de un grupo de cuatro programadas en este mes. El 15 de mayo, Glen Rogers fue ejecutado en Florida. El jueves está previsto que Oscar Smith reciba la inyección letal en Tennessee.

Nancy Harris perdió la vida por quemaduras causadas por Matthew Johnson

El crimen de Johnson quedó captado en un video de seguridad en el que se ve parte del ataque contra Harris.

La mujer había trabajado en la tienda durante más de 10 años y vivía a solo una calle y media de distancia, según el testimonio de su hijo, Scot Harris.

Tenía cuatro hijos, 11 nietos y siete bisnietos. Los fiscales dijeron que Harris llevaba poco tiempo trabajando en su turno del domingo por la mañana cuando Johnson entró, le echó líquido para encendedores en la cabeza y le exigió dinero.

Después de que Johnson tomara el dinero de la caja registradora, prendió fuego a Harris y salió tranquilamente de la tienda, según los documentos judiciales.

Harris trató frenéticamente de apagar el fuego que la consumía, salió de la tienda y gritó pidiendo ayuda antes de que un agente de policía utilizara un extintor para apagar las llamas que cubrían su cuerpo.

Johnson fue detenido una hora más tarde. Harris sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en la cabeza y la cara, el cuello, los hombros, la parte superior de los brazos y la pierna, y padeció mucho dolor los días previos a su muerte, según declararon una enfermera y un médico.

Malherida por las quemaduras, pudo describir al sospechoso antes de morir varios días después del ataque del 20 de mayo de 2012.

La culpabilidad de Johnson nunca ha estado en duda. En su juicio de 2013, admitió haber prendido fuego a Harris.

Expresó remordimiento y se llamó a sí mismo "la escoria más baja de la tierra".

"Hice daño a una mujer inocente. Le quité la vida a un ser humano. Yo fui el causante de aquello. No era mi intención... matarla o hacerle daño, pero lo hice", dijo Johnson.

Video ¿Qué es la muerte por fusilamiento, el método con el ejecutarán a un preso en Carolina del Sur?
Pena de muerteInyección letalEjecucionesEstados Unidos de América

