Ivan Cantu es ejecutado en Texas por inyección letal pese a las dudas sobre su culpabilidad

El hispano Ivan Cantu fue ejecutado este miércoles por inyección letal en Huntsville, Texas, luego de que fracasaran todos los intentos de su defensa para frenar el proceso y permitirle demostrar su inocencia con nueva evidencia que no fue presentada en su juicio inicial.

El proceso de ejecución comenzó a las 6:26 pm (hora local) y murió a las 6:47 pm, según informaron las autoridades de la prisión.

"Después de más de dos décadas de múltiples tribunales estatales y federales revisando exhaustivamente su condena, Ivan Cantu finalmente se encontró con la justicia esta noche", escribió en un comunicado Greg Willis, fiscal de distrito del condado Collins, quien presentó en el año 2000 la acusación criminal en contra de Cantu.

Cantu fue condenado en el año 2001 en un juicio en el que su defensa no presentó testigos, no cuestionó al estado y no le permitió subir al estrado para contar su lado de la historia. Ese proceso terminó con una condena a muerte, sustentada principalmente en el testimonio de dos testigos del estado: la novia de Cantu en ese momento, Amy Boettcher, y su hermano Jeff. Luego de la muerte de su hermana en 2021, este último revirtió su testimonio y dijo que había mentido sobre Cantu.

En sus últimas palabras este miércoles por la noche, Cantu reiteró que era inocente: "Quiero que sepan que yo no maté a James y a Amy", dijo.



En el último año, su madre, Sylvia Cantu, dio entrevistas en casi cualquier espacio rogando a las cortes y al sistema de justicia en Texas que le permitieran a la nueva defensa de su hijo una ventana para presentar nueva evidencia colectada durante más de cuatro años por un investigador privado.

Pero esta semana la Junta de Perdones y Libertad Condicional de Texas, la Corte de Apelaciones Criminales estatal y la del Quinto Circuito negaron la petición de clemencia para Cantu.

En esta entrevista con Univision Noticias el 23 de febrero, el día de su cumpleaños, nos contó que ni siquiera ella fue llamada al estrado para declarar, aun cuando tenía información que podía contradecir la versión de los testigos del estado:

Matt Duff es el investigador privado que acumuló en los últimos años las pruebas más fuertes para demostrar la inocencia de Cantu.

Asegura que la evidencia principal del caso que condenó al hispano pudo ser plantada, como los jeans y las medias halladas en el cesto de la basura de su casa tras una requisa policial con orden de allanamiento. Duff tiene una declaración jurada de una agente de la Policía de Dallas que revisó el apartamento tres días antes con la madre de Cantu y dice que las prendas no estaban en la papelera.

Aquí te dejamos la entrevista de Univision Noticias con Duff para que conozcas más de las evidencias:

