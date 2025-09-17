Florida ejecuta a un hombre condenado por matar a la familia de su esposa. La duodécima ejecución del estado en lo que va del año

Video Sin últimas palabras: ejecutan con la inyección letal a hombre acusado de asesinar a la expareja de su novia

Un hombre de Florida condenado por matar a la hermana de su esposa y a sus padres e incendiar su casa fue ejecutado este miércoles por la noche en la que fue la duodécima ejecución en el estado este año.

David Pittman, de 63 años, fue declarado muerto a las 6:12 pm hora del Este después de una inyección letal en la Prisión Estatal de Florida cerca de Starke bajo una orden de ejecución firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis.

"Sé que todos ustedes vinieron a ver a un hombre inocente ser asesinado por el estado de Florida. Yo soy inocente. No he matado a nadie. Eso es todo", dijo Pittman en sus últimas palabras, según un comunicado del portavoz de DeSantis, Alex Lanfranconi.

Mientras le administraban los fármacos, Pittman respiró hondo unas cuantas veces y luego se quedó quieto.

¿De qué se le acusaba a David Pittman?

En 1991, Pittman fue declarado culpable y condenado a muerte por tres cargos de asesinato en primer grado, según los registros judiciales. Los miembros del jurado también le declararon culpable de incendio provocado y hurto mayor.

Pittman y su esposa, Marie, estaban atravesando un difícil divorcio en mayo de 1990, cuando se produjeron los asesinatos, y los investigadores dicen que él había amenazado varias veces con hacer daño a la familia de ella.

El testimonio del juicio demostró que Pittman cortó una línea telefónica en la casa de los padres de su esposa, Clarence Knowles y Barbara Knowles, en Mulberry, Florida.

Después Pittman apuñaló a la pareja hasta matarla, así como a su otra hija, Bonnie Knowles, de 21 años.

El hombre prendió fuego a la casa y robó el coche de Bonnie Knowles, al que también prendió fuego. La familia fue descubierta muerta el 15 de mayo de ese año.

Durante el juicio de 1991, un testigo identificó a Pittman como la persona que huyó del coche en llamas. Un informante de la cárcel también declaró que Pittman había admitido los asesinatos. El jurado recomendó la pena de muerte por 9 votos a favor y 3 en contra.

David Pittman trató por todos los medios detener su ejecución

Este martes la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la última apelación de Pittman.

Sus últimas apelaciones se habían centrado en pruebas recientes que indicaban que padece discapacidad intelectual, incluido un coeficiente intelectual por debajo de los 70, que era evidente en el momento de los asesinatos.

Sus abogados habían argumentado que su ejecución violaría la protección de la Constitución contra la ejecución de personas con problemas mentales graves.

Los abogados del Estado no estuvieron de acuerdo, alegando que era demasiado tarde para que Pittman pudiera alegar problemas mentales de años anteriores.

El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, en cuyo condado tuvieron lugar los asesinatos, observó la ejecución este miércoles por la noche. Dijo que era apropiado ver cumplida la sentencia de muerte de Pittman.

"Entonces era malvado. Nunca cambió", dijo Judd. "Este hombre malvado acabó con toda una familia", agregó.

Hasta la fecha, 31 personas han sido ejecutadas en EEUU en lo que va de año, con Florida a la cabeza del país por la avalancha de órdenes de ejecución firmadas por DeSantis, que ha firmado más órdenes que cualquiera de sus predecesores.

Florida lleva a cabo todas sus ejecuciones con una inyección de tres fármacos: un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón, según el Departamento Correccional del estado.

