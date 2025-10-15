Mississippi ejecuta a un reo que pasó más de 30 años en el corredor de la muerte por violar y matar a una estudiante universitaria

Video Sin últimas palabras: ejecutan con la inyección letal a hombre acusado de asesinar a la expareja de su novia

Un hombre de Mississippi que fue condenado por secuestrar, violar y matar a una estudiante de universidad de 20 años fue ejecutado este miércoles en la Penitenciaría Estatal de Mississippi, en Parchman.

Charles Crawford, de 59 años, había estado en el corredor de la muerte durante más de 30 años.

Crawford fue declarado muerto a las 6:15 p.m. tras recibir una inyección letal.

Esta es la tercera ejecución realizada esta semana en Estados Unidos. Junto con Crawford, 38 hombres han muerto en el país por ejecuciones ordenadas por tribunales en lo que va del año.

Este fue el crimen que cometió Charles Crawford y por el que fue condenado a pena de muerte

Crawford fue declarado culpable de haber secuestrado a Kristy Ray de la casa de sus padres, en el condado de Tippah, en el norte de Mississippi, el 29 de enero de 1993.

Según los registros judiciales, cuando la madre de Ray regresó a casa, el auto de su hija ya no estaba y se había dejado una nota de rescate escrita a mano sobre la mesa.

La nota fue entregada a las autoridades, que comenzaron a buscar a Crawford. Fue arrestado un día después y dijo que regresaba de un viaje de caza.

Más tarde les dijo a las autoridades que había perdido el conocimiento y que no recordaba haber matado a Ray.

En el momento de su arresto, Crawford estaba a pocos días de ir a juicio por un cargo de agresión en un caso de un ataque en 1991, en el que se le acusó de haber violado a una joven de 17 años y de haber golpeado a su amiga con un martillo.

A pesar de sus afirmaciones de que había sufrido desmayos y no recordaba haber cometido ni la violación ni el ataque con el martillo, Crawford fue declarado culpable de ambos cargos en dos juicios separados.

Su condena previa por violación fue considerada una “circunstancia agravante” por el jurado en el juicio por asesinato capital por la muerte de Ray, lo que abrió el camino para su sentencia de muerte.

Charles Crawford buscó detener su ejecución

Durante las últimas tres décadas, Crawford intentó sin éxito revocar su sentencia de muerte.

Sus abogados estaban apelando ante la Corte Suprema de Estados Unidos, argumentando que a Crawford se le debía otorgar un nuevo juicio porque se violaron sus derechos de la Sexta Enmienda en el juicio de 1994.

La apelación alegaba que los abogados anteriores de Crawford habían admitido su culpabilidad en el juicio por asesinato capital y habían seguido una defensa por demencia, a pesar de las repetidas objeciones de Crawford.

El argumento se basaba en un fallo de la Corte Suprema de 2018, que ordenó un nuevo juicio para otro recluso del corredor de la muerte y estableció que el abogado de un acusado no puede pasar por encima del deseo de su cliente de mantener su inocencia durante el juicio.

“Fue casi como si ni siquiera hubiera tenido la oportunidad de que su inocencia o culpabilidad importaran, porque su abogado simplemente ignoró sus deseos desde el principio”, dijo Krissy Nobile, directora de la Oficina de Asistencia Posterior a la Condena en Casos Capitales de Mississippi, quien representaba a Crawford.

La Corte Suprema de Mississippi desestimó el argumento en septiembre, escribiendo que Crawford debió haber presentado la apelación antes y que no ofreció una justificación adecuada de por qué el fallo de la Corte Suprema de 2018 debía aplicarse de forma retroactiva.

Después de que la Corte Suprema de Mississippi fijó su fecha de ejecución en septiembre, Nobile dijo que Crawford expresó tanto decepción como resignación.

“Tenía una fe muy profunda en Dios, y confiaba en Dios”, dijo Nobile. “Quería ser la mejor persona posible con el tiempo que le quedaba”.

Nobile describió a Crawford como una presencia respetada y alentadora en el corredor de la muerte. Dijo que trabajaba dentro de la prisión y que abogaba por otros reclusos que podían estar luchando con problemas de salud mental o que necesitaban atención médica.

