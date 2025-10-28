Cambiar Ciudad
Pena de muerte

Florida ejecuta a Norman Mearle Grim, el reo condenado por violar y matar a su vecina en 1998

Este año ha habido 40 ejecuciones en Estados Unidos, el mayor número desde 2012, cuando se condenó a muerte a 43 reclusos. Florida ha llevado a cabo el mayor número de ejecuciones, con 15 este año, contando a Grim.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video ¿Qué es la muerte por fusilamiento, el método con el ejecutarán a un preso en Carolina del Sur?

Un hombre de 65 años condenado por la violación y asesinato de su vecina fue ejecutado este martes mediante inyección letal en Florida.

Norman Mearle Grim Jr. recibió los fármacos vía intravenosa en la prisión estatal de Florida, en Raiford y fue declarado muerto a las 6:14 pm.

Grim fue condenado por el asesinato y agresión sexual en 1998 de Cynthia Campbell, una abogada de 41 años que vivía junto a él.

El hombre no apeló su sentencia durante una vista celebrada a principios de este mes.

Una vez firmada la sentencia de muerte y fijada la fecha de ejecución, los reclusos tienen una última oportunidad de apelar ante la Corte Suprema de Florida y la Corte Suprema de Estados Unidos, pero Grim renunció a cualquier apelación.

Así fue el crimen que cometió Norman Mearle Grim Jr.

Luego de que su familia denunciara la desaparición de Campbell en 1998, un pescador encontró su cuerpo maltrecho frente al puente de la bahía de Pensacola.

Según la fiscalía, Campbell había sufrido múltiples heridas contusas en la cara y la cabeza, que se correspondían con las de un martillo, así como 11 puñaladas en el pecho.

La autopsia reveló que siete de las puñaladas habían penetrado en el corazón. Las pruebas físicas, incluido el ADN, vincularon a Grim con su asesinato y en diciembre de 2000 fue declarado culpable y condenado a muerte.

Aumenta en EEUU el número de ejecuciones

Un total de 40 hombres han muerto por ejecución ordenada por un tribunal en lo que va de año en Estados Unidos, y al menos otras 18 personas tienen previsto morir en lo que queda de 2025 y el próximo año.

Treinta y tres de las ejecuciones de este año se han llevado a cabo por inyección letal, dos por fusilamiento y cinco por hipoxia nitrogenada, que consiste en bombear gas nitrógeno en una máscara facial, lo que provoca la asfixia del preso.

El presidente Donald Trump es partidario de la pena capital y, en su primer día en el cargo, pidió que se ampliara su uso "para los crímenes más viles".

