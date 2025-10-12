Tras frenarse su ejecución: qué sigue ahora para Robert Roberson, condenado a muerte por el polémico síndrome del bebé sacudido

Video “Estaba impactado”: las reacciones de Roberson y su familia al conocer la suspensión de su ejecución

La ejecución de Robert Roberson, el hombre con autismo de 58 años condenado a muerte por el polémico 'síndrome del bebé sacudido', ha vuelto a ser frenada por el momento en Texas.

El pasado jueves, la Corte de Apelaciones Penales de Texas (CCA, por sus siglas en inglés) concedió la suspensión de su ejecución, agendada para el 16 de octubre. Ese día se supone que recibiera la inyección letal por la muerte de su hija Nikki, de dos años, en 2002.

PUBLICIDAD

La CCA ahora remitió el caso a la Corte de distrito para que haga una evaluación del mismo y decida se se le debe otorgar un alivio judicial, basándose en otra decisión reciente de la propia CCA que terminó exonerando a un hombre que, al igual que Roberson, había sido condenado por el 'síndrome del bebé sacudido' (SBS, por sus siglas en inlglés: shaken baby syndrome).

No es primera vez que Roberson se libra de su ejecución inminente. Hace casi un año, el 17 de octubre de 2024, fue suspendida cuando se supone que ocurriera ese mismo día. Robertson esperaba fuera de la sala de ejecuciones cuando pararon el procedimiento en medio de maniobras legales de última hora, entre las que se incluyó la intervención de un grupo bipartidista de legisladores de Texas que considera que es inocente.

En febrero de este año, el equipo legal de Roberson presentó una solicitud de habeas corpus con pruebas que buscan sustentar su inocencia, como nuevas opiniones de expertos y avances científicos adicionales que la propia CCA reconoció en el otro caso de referencia el año pasado.

Según el documento, esta información “demuestra que (1) ningún jurado racional encontraría a Roberson culpable de asesinato capital; y (2) que pruebas científicas y médicas poco fiables y obsoletas fueron fundamentales para su condena".

Pero a pesar de ello, y con una solicitud de habeas corpus pendiente, en julio de este año el fiscal general de Texas, Ken Paxton, fijó la nueva fecha de ejecución de Roberson para este 16 de octubre, que hora ha vuelto a ser suspendida, sin nueva fecha tentativa por el momento.

PUBLICIDAD

Además del empeño de su equipo legal, un amplio y diversos grupo de personas y organizaciones se han sumado a visibilizar el caso de Roberson y pedir que se detenga su ejecución, desde legisladores texanos de ambos partidos, abogados y activistas hasta profesionales de la salud, defensores del autismo y personalidades de varias esferas, como el famoso escritor John Grisham, quien está escribiendo un libro sobre Robertson que espera publicar en junio del año que viene.

Qué sigue ahora en el caso de Robert Roberson

Ahora la corte de distrito debe hacer una minuciosa evaluación de toda la evidencia del caso de Roberson y decidir si se le debe otorgar un alivio judicial a partir de los argumentos establecidos en la decisión de la CCA de 2024 en el caso Ex parte Roark, un hombre también condenado por la desacreditada hipótesis del SBS.

En ese caso, la CCA otorgó alivio a Andrew Roark, tras concluir que ese diagnóstico médico, sustentado en el juicio por el mismo pediatra forense y el mismo médico forense que testificaron en el juicio de Roberson, carecía de base científica.

Si la corte de distrito lo entiende así también, podrían darse varios escenarios: podría darse una revisión del juicio original bajo las leyes modernas y actualizadas que ponen en duda el SBS, la realización de un nuevo juicio si la evidencia nueva lo justifica o incluso, reconocer su inocencia y que se declare que nunca cometió el crimen, como alega su defensa.

“Nos sentimos aliviados y agradecidos de que los miembros de la Corte de Apelaciones Penales reconozcan los paralelismos entre el caso de Andrew Roark y el de Robert Roberson, y que el caso haya sido devuelto al tribunal de distrito para nuevas actuaciones", expresó en un comunicado Gretchen Sween, abogada de Roberson.

PUBLICIDAD

"La cuestión ahora será si la decisión que otorgó el alivio judicial al ahora exonerado Andrew Roark también exige conceder ese mismo alivio a Robert, explicó Sween. "Resolver esa cuestión requerirá, necesariamente, examinar la montaña de historiales médicos, estudios científicos, opiniones de expertos y demás pruebas que demuestran que su pequeña e enferma hija murió por causas naturales y accidentales, no por sacudidas ni por ningún tipo de maltrato", agregó.

La abogada afirma que la muerte de la pequeña Nikki fue una tragedia, agravada por la condena injusta que recibió Roberson.

"Confiamos en que una revisión objetiva de la ciencia y de las pruebas médicas demostrará que nunca existió un crimen”, aseguró.

Roberson lleva más de 20 años en el corredor de la muerte.

¿Qué es el llamado síndrome del bebé sacudido y por qué es polémico?

Según la definición de la Clínica Mayo, el síndrome del bebé sacudido es "una lesión cerebral grave que se produce como consecuencia de sacudir con fuerza a un bebé o un niño de uno a dos años".

Forma parte de los traumatismos craneales por maltrato y se le conoce también como traumatismo craneal infligido, síndrome de impacto por sacudida o síndrome del bebé sacudido con latigazo cervical.

Este traumatismo se cree que destruye las neuronas cerebrales del bebé e impide que su cerebro reciba suficiente oxígeno, por lo que puede provocar un daño irreparable en el niño o incluso la muerte.

Este llamado síndrome se utiliza para explicar una combinación de tres lesiones en los niños: hemorragia subdural, inflamación del cerebro y hemorragia retiniana. La teoría surgió a principios de la década de 1970, como una explicación de por qué algunos niños presentaban enfermedades graves o incluso morían con estos síntomas, cuando mostraban poco o ningún daño externo.

PUBLICIDAD

Entre los primeros artífices de esta teoría estaba Normal Guthkelch, un neurocirujano pediátrico, quien dijo en 1971 que una posible causa de estos casos podría ser el haber sacudido violentamente al niño. La idea se extendió rápidamente y se consolidó como un síndrome reconocido y aceptado.

Sin embargo, el propio Guthkelch años después dedicó mucho tiempo a luchar contra lo que consideraba una mala interpretación de su trabajo.

“Francamente, me perturba bastante que lo que concebí como una sugerencia amistosa para evitar lesiones en los niños se haya convertido en una excusa para encarcelar a padres inocentes”, dijo en una entrevista en 2012.

En los últimos tiempos, científicos y especialistas médicos de diversas ramas han puestos en duda la fiabilidad del síndrome del bebé sacudido, no necesariamente como diagnóstico médico, si no sobre todo como metodología forense empleada en casos penales, como el de Roberson, que podrían terminar en su ejecución.

Y es que se han identificado decenas de causas alternativas para que puedan darse los síntomas antes mencionados que no implican violencia, desde caídas hasta algunas enfermedades como neumonía y sepsis, como alega la defensa de Roberson que sucedió con su hija Nikki.

Esto no quiere decir que sacudir violentamente a un niño no pueda tener consecuencias y graves riesgos para su salud, sino que la presencia de la tríada de síntomas en un niño por sí sola no implica que haya habido violencia.

Qué pasó con la hija de Robert Roberson y por qué fue condenado a muerte

El 31 de enero de 2002, Roberson llevó a su hija de dos años a las urgencias del hospital Palestine, pues la niña estaba flácida, no respondía y se estaba poniendo azul.

PUBLICIDAD

Contó que la niña llevaba días enferma y se había caído de la cama; se la había encontrado en el suelo boca abajo. Al día siguiente la pequeña murió y la policía detuvo al padre apenas horas después, ya que en el hospital habían concluido que se trataba de un caso de síndrome del bebé sacudido.

Tras un juicio en el que se tomó la teoría como válida sin evidencias y en el que una enfermera llegó a decir sin pruebas que había encontrado indicios de agresión sexual en el cuerpo de la niña, el hombre teminó en el corredor de la muerte, acusado de dos cargos de asesinato capital. La policía ni siquiera encontró rastros de violencia en la casa.

La defensa de Roberson asegura que la condena contra él se cimentó sobre tres errores clave. El primero fue que el personal médico del hospital concluyó que la pequeña Nikki había sido sacudida violentamente, sin haber consultado su historial médico real, solo por presentar la famosa tríada de síntomas.

A partir de aquí, la investigación se detuvo y ni médicos ni policías siguieron buscando información del tema, pues dieron el diagnóstico por sentado, afirma la defensa. De esta forma, obviaron otros síntomas claros que presentaba la niña como una neumonía no diagnosticada, fiebre de 40.3 ºC, diarreas y el hecho de que estaba tomando unos medicamentos que le habían recetado entonces y que ahora se consideran potencialmente mortales para los niños.

El tercer error que alega la defensa es que los médicos y los detectives que acudieron al hospital e interactuaron con Roberson tomaron su actitud como un agravante, alegando que su inexpresividad, su forma fría y distante de comportarse frente a la gravedad y muerte de su hija, demostraban su culpabilidad. No fue hasta años después, en 2018, que un neuropsicólogo calificado diagnosticó a Roberson con trastorno del espectro autista, lo cual explica una respuesta neurodivergente a la situación de la niña.

PUBLICIDAD

Entre quienes han apoyado a Roberson está también Brian Wharton, quien fuera el detective principal de la investigación y testificó contra él en el juicio en 2003. Tras revisar las nuevas pruebas, Wharton ahora cree que Roberson es inocente, e incluso, fue a visitarlo al corredor de la muerte para pedirle perdón.

De acuerdo con el Registro Nacional de Exoneraciones, unas 40 personas procesadas por cargos relacionados con el síndrome del bebé sacudido han sido exoneradas en EEUU desde 1989.

Mira también: