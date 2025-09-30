Florida ejecuta por inyección letal a Victor Jones, condenado por asesinar a una pareja en un robo en 1990

Video ¿Qué es la muerte por fusilamiento, el método con el ejecutarán a un preso en Carolina del Sur?

Un hombre condenado por apuñalar mortalmente a un matrimonio durante un robo en 1990 en el sur de Florida fue ejecutado este martes por la tarde.

Victor Tony Jones, de 64 años, recibió la inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke, luego de que el gobernador republicano Ron DeSantis firmara una orden autorizando su ejecución.

PUBLICIDAD

Jones fue declarado muerto a las 6:13 ET.

Esta fue la decimotercera sentencia de muerte ejecutada en Florida en 2025, lo que amplía aún más el récord estatal de ejecuciones en un solo año.

Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos restableció la pena de muerte en 1976, el total anual previo más alto de ejecuciones en Florida fue de ocho en 2014.

Florida es el estado que más personas ha ejecutado este año, seguido de Texas, con cinco.

El mes que viene están previstas otras dos ejecuciones en Florida.

Así fue el crimen que cometió Victor Tony Jones contra una pareja de Miami-Dade

Jones fue declarado culpable y condenado a muerte en 1993 por dos cargos de asesinato en primer grado. Los miembros del jurado también lo declararon culpable de dos cargos de robo a mano armada.

Jones era un empleado nuevo en un negocio de Miami-Dade propiedad de Matilda y Jacob Nestor en diciembre de 1990, cuando apuñaló a la esposa en el cuello y al marido en el pecho.

Los investigadores determinaron que, antes de morir a causa de las heridas, Jacob Nestor consiguió refugiarse en su despacho. Sacó una pistola del calibre 22 de una funda y disparó cinco veces, alcanzando a Jones una vez en la frente.

La policía encontró a Jones herido en el lugar de los hechos con el dinero y los efectos personales de los Nestor en los bolsillos. Jones fue hospitalizado posteriormente.

Victor Tony Jones intentó detener su ejecución

Los abogados de Jones presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Florida a principios de este mes, basado en su discapacidad intelectual y en los presuntos abusos que sufrió en su adolescencia en un reformatorio estatal ya clausurado.

PUBLICIDAD

Los jueces denegaron las demandas, al considerar que la cuestión de la discapacidad ya había sido objeto de litigio y que las alegaciones de abusos nunca se presentaron durante el juicio de Jones.

El sábado se presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero los jueces lo rechazaron sin hacer comentarios.

En lo que va de año, un total de 33 hombres han sido ejecutados en Estados Unidos, y al menos otros ocho lo serán en lo que queda de 2025.

Las ejecuciones en Florida se llevan a cabo mediante una inyección letal de tres fármacos: un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón, según el Departamento Correccional del estado.

Mira también: