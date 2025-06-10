Alabama ejecuta con gas nitrógeno a Gregory Hunt, un reo que llevaba más de 30 años en el corredor de la muerte

Video Testigo cuenta detalles de la ejecución con gas nitrógeno al reo Kenneth Smith: "Es la más violenta que he visto"

Gregory Hunt, un hombre condenado a muerte por matar a golpes a una mujer hace casi 37 años, fue ejecutado este martes en Alabama, la sexta ejecución del país con gas nitrógeno.

El hombre pasó sus últimos minutos de vida atado a una camilla y con una mascarilla azul cubriéndole toda la cara.

Hunt no pronunció sus últimas palabras, pero pareció hacer con los dedos el signo del pulgar hacia arriba y el de la paz antes de que empezara a salir el gas, luego se agitó brevemente, jadeó y levantó la cabeza de la camilla.

Hizo una serie de cuatro o más respiraciones entrecortadas, con largas pausas, y no hizo ningún movimiento visible después de las 6:05 p.m. Hunt fue declarado muerto a las 6:26 p.m. en una prisión del sur de Alabama, dijeron las autoridades

El hombre fue condenado a muerte por el asesinato de Karen Lane, una mujer con la que llevaba saliendo alrededor de un mes, según los registros judiciales.

Hunt, que nació en 1960 y llegó al corredor de la muerte de Alabama en 1990, era uno de los presos que más tiempo lleva ahí.

El asesino dijo en una llamada telefónica con AP hace un mes que la cárcel se convirtió en su "hospital" para curar su mente rota. Durante su estancia en el corredor de la muerte dirigió una clase de Biblia a la que asistían dos docenas o más de reclusos.

"Solo intento ser una luz en un lugar oscuro, intento decir a la gente que si yo puedo cambiar, ellos también pueden convertirse en personas de amor en lugar de odio", dijo a AP.

El mes pasado, la oficina del fiscal general de Alabama, al pedir a los jueces que rechazaran la solicitud de Hunt de suspender la ejecución, escribió que Hunt lleva ahora en el corredor de la muerte más tiempo del que Lane estuvo viva.

Gregory Hunt golpeó a Karen Lane hasta matarla

De acuerdo con los documentos judiciales, Lane tenía 32 años cuando fue asesinada el 2 de agosto de 1988 en el apartamento que compartía con una mujer que era prima de Hunt.

Según la fiscalía, Hunt irrumpió en su apartamento y la mató tras abusar sexualmente de ella. Un médico que realizó la autopsia declaró que murió por un traumatismo por objeto contundente y que Lane había sufrido unas 60 heridas, 20 de ellas en la cabeza.

El 19 de junio de 1990, un jurado declaró a Hunt culpable de asesinato, abuso sexual y allanamiento de morada.

Los miembros del jurado recomendaron por 11 votos a 1 que recibiera la pena de muerte, que le impuso un juez.

Hunt, que habló con AP por teléfono el mes pasado desde la cárcel, no negó haber matado a Lane, pero dijo que no la agredió sexualmente. También se describió a sí mismo como alguien a quien la cárcel había cambiado. "Karen no se merecía lo que le ocurrió", dijo Hunt.

El hombre dijo que había estado bebiendo y consumiendo drogas la noche del crimen y que se puso celoso cuando vio a Lane en un coche con otro hombre.

Alabama usó el gas nitrógeno como método de ejecución para Gregory Hunt

El año pasado, Alabama se convirtió en el primer estado en llevar a cabo una ejecución con gas nitrógeno. Desde entonces el nitrógeno se ha utilizado ya en cinco ejecuciones: cuatro en Alabama y una en Louisiana.

El método consiste en utilizar una máscara de gas para obligar al recluso a respirar gas nitrógeno puro, privándole del oxígeno necesario para mantenerse con vida.

Hunt había designado el nitrógeno como su método de ejecución preferido. Hizo la selección antes de que Alabama hubiera desarrollado procedimientos para utilizar el gas.

Alabama también permite a los reclusos elegir entre la inyección letal o la silla eléctrica.

