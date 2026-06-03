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Clima en Estados Unidos para el miércoles 3 de junio: lluvias fuertes en Texas y tormentas en las Llanuras

El NWS recomienda mantenerse atento a los avisos meteorológicos locales, buscar refugio si se escuchan truenos y evitar cruzar calles o caminos cubiertos por agua. También aconseja revisar los pronósticos más recientes antes de realizar actividades al aire libre

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Por:N+ Univision
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El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) prevé que este miércoles 3 de junio continúen las lluvias y tormentas en varias partes del país, especialmente en Texas, Nuevo México y algunos estados de las Llanuras.

Uno de los puntos con mayor atención será el oeste de Texas y el este de Nuevo México, donde se esperan lluvias fuertes durante gran parte del día. El NWS advirtió que algunas zonas podrían registrar acumulaciones importantes de agua en poco tiempo, lo que aumenta el riesgo de inundaciones repentinas. El área de riesgo también incluye partes del Panhandle de Texas.

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Clima hoy miércoles 3 de junio

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Más al norte, desde Dakota del Norte hasta sectores del Alto Valle del Mississippi, podrían desarrollarse tormentas durante la tarde y la noche. Algunas de ellas podrían producir ráfagas fuertes de viento y caída de granizo.

También se pronostican lluvias y tormentas aisladas en partes de las Montañas Rocosas y zonas cercanas de las Llanuras. Aunque no todas las comunidades recibirán precipitaciones, el tiempo seguirá siendo variable en estas regiones.

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Mientras tanto, gran parte del sureste del país continuará con temperaturas cálidas y condiciones típicas de principios de verano.

El NWS recomienda mantenerse atento a los avisos meteorológicos locales, buscar refugio si se escuchan truenos y evitar cruzar calles o caminos cubiertos por agua. También aconseja revisar los pronósticos más recientes antes de realizar actividades al aire libre.

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