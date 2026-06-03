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Se forma la tormenta tropical "Amanda" en el Pacífico; es la primera de la temporada de huracanes

La temporada de huracanes del Atlántico comenzó el lunes, y aún no se han formado ciclones en esa cuenca este año

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Por:N+ Univision
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Video Inicia temporada de huracanes: NOAA alerta sobre ciclones intensos

La tormenta tropical Amanda se formó el miércoles en el océano Pacífico, lo que marca el primer ciclo tropical de la temporada, informó el Centro Nacional de Huracanes.

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El centro de la tormenta se encontraba en el mar y no representaba una amenaza inmediata para la tierra.

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La temporada de huracanes del Pacífico comenzó el 15 de mayo. La temporada de huracanes del Atlántico comenzó el lunes, y aún no se han formado ciclones en esa cuenca este año.

Video ¿Qué es el “Súper El Niño”?
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