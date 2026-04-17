Noticias Ola de tormentas severas provocará granizo, tornados e inundaciones en el centro del país este fin de semana Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas ante la rápida evolución de estas condiciones severas

Video Clima hoy en EEUU del viernes 17 de abril 2026: frente frío azotará el país con tormentas y frío

El Servicio Meteorológico Nacional ( NWS, por sus siglas en inglés) informó este viernes 17 de abril de 2026 que una amplia ola de tormentas eléctricas severas impactará diversas regiones de Estados Unidos durante el fin de semana, con riesgo de granizo de gran tamaño, tornados e inundaciones repentinas.

Riesgo elevado en el centro del país

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De acuerdo con el pronóstico, el viernes 17, el sábado 18 y el domingo 19 de abril de 2026 persistirá una amenaza generalizada de condiciones meteorológicas adversas en gran parte del territorio nacional, impulsada por un frente frío que avanzará desde el oeste. Este sistema pondrá fin a temperaturas inusualmente cálidas.

Las zonas más afectadas incluyen el Alto Valle del Mississippi, el valle inferior del río Missouri y las Llanuras centrales y meridionales. Estados como Missouri, Kansas, Arkansas y Oklahoma presentan condiciones especialmente vulnerables debido a la saturación del suelo.

El Centro de Predicción de Tormentas ( SPC, por sus siglas en inglés) mantiene un nivel de riesgo elevado (3 de 5) en estas regiones, con probabilidad de granizo de gran tamaño, ráfagas de viento dañinas y tornados, algunos potencialmente fuertes.

Lluvias intensas e inundaciones

Las tormentas podrían generar precipitaciones de entre 1 y 2 pulgadas por hora, lo que incrementa el riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en el valle inferior del Missouri y el valle medio del Mississippi. También se mantiene un riesgo leve de lluvias excesivas desde los Grandes Lagos hasta las Llanuras.

Mezcla invernal y riesgo de incendios

Mientras tanto, al norte y oeste del sistema, en el Alto Medio Oeste y los Grandes Lagos superiores, se prevé una mezcla invernal con acumulaciones moderadas de nieve. En las Montañas Rocosas del norte y centro también se esperan nevadas.

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En contraste, las Grandes Llanuras del sur enfrentan condiciones críticas para incendios forestales debido a vientos fuertes y baja humedad.

Descenso de temperaturas tras frente frío

El frente frío provocará un descenso marcado de las temperaturas. En el Medio Oeste, las máximas pasarán de entre 70 y 80 °F el viernes a entre 40 y 50 °F el sábado en el norte, mientras que en el sur bajarán de 80–90 °F a 60–70 °F.

El sistema continuará desplazándose hacia el este durante el fin de semana, llevando tormentas al valle de Ohio, el valle de Tennessee, el sureste de Texas y la costa del Golfo.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas ante la rápida evolución de estas condiciones severas.

JICM