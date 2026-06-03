Videos Misterio en Nueva York: investigan videos de hombres que entran a las alcantarillas y salen después de horas Se han registrado tres incidentes relacionados con personas que ingresaron al sistema de alcantarillado en Brooklyn y Queens; el primero ocurrió el 28 de mayo

Video Misterio bajo las calles de NYC: captan a personas saliendo de las alcantarillas

La policía de Nueva York investiga una serie de incidentes captados en video que muestran a hombres entrando y saliendo de alcantarillas en distintos puntos de la ciudad durante la madrugada, una situación que ha despertado la curiosidad de residentes y generado interrogantes sobre qué buscan bajo las calles.

Hasta ahora se han registrado tres incidentes relacionados con personas que ingresaron al sistema de alcantarillado en los condados de Brooklyn y Queens.

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El primer caso ocurrió el 28 de mayo en el vecindario de Gravesend, en Brooklyn, en una intersección cercana a la avenida McDonald. El segundo fue reportado también en Brooklyn, esta vez en Williamsburg, en el área de Hewes Street y Bedford Avenue. Un tercer incidente se registró en Astoria, Queens.

Videos difundidos recientemente muestran a varias personas levantando las pesadas tapas de alcantarilla para descender al subsuelo, donde permanecen durante horas antes de volver a salir.

Las imágenes han provocado todo tipo de reacciones entre quienes viven o trabajan en las zonas donde ocurrieron los hechos.

"En realidad no sé qué buscan ahí, si escondieron algo ahí", comentó un hombre entrevistado para N+ Univision.

El mismo entrevistado advirtió sobre los peligros de ingresar a la infraestructura subterránea de la ciudad. "La gente se está poniendo en peligro, con este vapor, con esas cosas que hay allá abajo", señaló.

Otro residente consideró que la práctica representa un riesgo y podría estar relacionada con la búsqueda de materiales de valor. "Pues mal hecho, no deberían estar abriendo adentro, es que adentro hay muchos cables de electricidad y todo eso", dijo.

"Ahora como todo venden, cobre y todo eso, hay muchas cosas que pueden sacar", agregó.

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Vecinos especulan sobre lo que buscan bajo las calles

Ante la falta de explicaciones sobre el motivo de estas incursiones, algunos vecinos han recurrido a teorías y comentarios humorísticos para intentar explicar lo ocurrido.

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"Yo creo que están buscando un oro o un tesoro, ahí de los mapas esos que muestran en la televisión", dijo una joven.

Otra mujer atribuyó la situación al alto costo de vida en la ciudad. "En opinión personal, la renta está tan cara en Nueva York que yo creo que allá abajo están buscando qué huequito hay disponible para ver dónde se acomodan", comentó entre risas.

Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar quiénes son las personas captadas en los videos y cuál era el propósito de ingresar al sistema de alcantarillado de Nueva York.

Además, las autoridades advierten que ingresar a las alcantarillas es ilegal y extremadamente peligroso; el Departamento de Protección Ambiental señala que estos espacios pueden contener gases tóxicos, superficies inestables y riesgos de inundación.